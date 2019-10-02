Сотруднице клиники, пытавшейся продать фото больной Заворотнюк, грозит тюремный срок

Шоу-бизнес

Пока нет официальной информации о состоянии здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, возникает множество слухов и домыслов о ее болезни. «Прекрасная няня» лечится от рака головного мозга в одной из частных клиник. Ее диагноз засекречен даже от медперсонала. Но одна из недобросовестных сотрудниц клиники решила заработать на чужом горе и предложила фото и видео больной актрисы за солидное вознаграждение.

В редакцию издания «Дни.ру» поступило письмо с предложением: «У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года, Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение».

Это письмо возмутило журналистов. В больнице началась проверка. Злоумышленницу пытаются вычислить. Сотрудники безопасности изучают записи камер видеонаблюдения и выясняют, кто был уволен в последние дни. Круг подозреваемых сужается.

Поняв, что ей может грозить реальный тюремный срок, обладательница фото и видео прислала еще одно сообщение: «Извините, о продаже фото и видео предложение не актуально, т. к. пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности». Больше женщина на контакт не выходит.

Родные Заворотнюк ее состояние не комментируют. Директор актрисы Стас Христов заявил, что Анастасия вскоре появится на телевидении и сама все расскажет. Но дату предполагаемого интервью он не назвал.

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