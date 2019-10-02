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Россия — циничный и коварный враг: Зеленскому напомнили о подлом плане Путина в отношении Украины
Даже после официального прекращения боевых действий Россия не прекратит антиукраинскую пропаганду, а наоборот — может ее усилить. Об этом пишет в своей статье главный редактор сайта Fakty.ua Ярослав Жаренов.
Даже после последнего выстрела Россия не перестанет вести антиукраинскую пропаганду, ведь враг очень коварен. К тому же пропаганда эффективна и малозатратна для Кремля. Продолжатся диверсии, шпионаж и попытки дестабилизации.
«РФ — циничный и беспринципный враг. Есть цель — вернуть Украину в „русский мир“. И к этой цели будут идти. Стоит признать, что мы и сами весьма успешно движемся в том направлении», — утверждает Ярослав Жаренов.
По его словам, то проукраинское единство, которое чувствовалось в 2014—2015 годах, уже исчезло. В качестве доказательства он предлагает назвать хотя бы одного-двух моральных авторитетов нашей нации.
Ранее сообщалось, что в сеть попал скан документа, который подписал Кучма в Минске.
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