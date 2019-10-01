Украина

В последнее время все чаще поднимается вопрос о введении миротворческого контингента на Донбасс. На днях президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заговорил о том, что готов помочь Украине в этом вопросе и его миротворцы смогут взять под контроль участок неконтролируемой украинско-российской границы. Эта инициатива уже была раскритикована в Украине. Мол, Беларусь находится в тесной связи с государством-агрессором — Россией, поэтому не сможет быть беспристрастной. Тем не менее вероятно, что рано или поздно миротворцы на Донбассе появятся. Некоторые военные эксперты говорят, что это едва ли не единственный выход для достижения мира в регионе. Кто такие миротворцы? Принимают ли они участие в военных конфликтах на чьей-либо стороне? Могут ли открывать огонь на поражение? Почему миротворческий контингент — это хорошо для гражданского населения, который проживает на временно оккупированных территориях? Эти и другие вопросы «ФАКТЫ» задали военному эксперту, участнику миротворческой миссии в Ираке, полковнику в отставке Сергею Грабскому. Но сначала нас интересовал вопрос: может ли Беларусь ввести своих миротворцев на Донбасс?

«Мы понимаем, что такое Беларусь сегодня, и имеем право отказать им даже в потенциальном участии»

— Белорусские миротворцы? Это бред сивой кобылы. Они не могут принимать участие в миротворческой операции на Донбассе, — говорит Грабский. — Во-первых, президент Лукашенко все время заявляет о каком-то ненормальном количестве своих миротворцев. В Беларуси нет наличных войск, чтобы они были представлены и сертифицированы. Беларусь может заявить о своем участии в количестве мотострелковой роты. Это максимум, исходя из реальных возможностей. К тому же Беларусь не имеет опыта миротворческих операций.

А во-вторых, если мы говорим о классике, то, как правило, к участию в миротворческих операциях не допускаются страны, которые имеют общие границы с государством, где проходит вооруженный конфликт. Потому что может возникнуть потенциальное обвинение той страны в попытке повлиять на ситуацию. Военное присутствие соседей на территории страны может восприниматься как скрытое вторжение. Поэтому при любых раскладах такой вариант действий не рассматривается.

Следующее требование — это обязательное согласие сторон, участвующих в договоре о миротворческой операции. Каждая из сторон имеет право отказать.

Мы понимаем, что такое Беларусь сегодня, и имеем право отказать им даже в потенциальном участии.

— Насколько реально, по-вашему, с помощью миротворцев решить проблему мира на Донбассе?

— В первую очередь введение миротворческой миссии не является панацеей. Это все может быть сверхэффективным только в одном случае — если полностью будет отсутствовать возможность влияния на ситуацию внешних факторов, если не будет захода вооруженных групп с сопредельной территории. Необходимым и достаточным условием введения миротворческой миссии будет то, что граница полностью перейдет под контроль миротворцев и на нашей территории не останется российских, да и вообще любых незаконных вооруженных подразделений.

По классике жанра ответственность за правопорядок, за поддержание и обеспечение жизнедеятельности района проведения операции полностью берет на себя администрация ООН. Это и подразделения гражданской полиции, которые на самом деле являются военизированными подразделениями, которые полностью берут под контроль все сферы жизнедеятельности региона. Заходят также гуманитарные организации, задача которых — понизить градус конфликта.

«Гражданское население вскоре может почувствовать, что жизнь налаживается. Тогда начинается создание органов местного самоуправления»

— Что входит в функции миротворцев?

— У них три основные функции. Первая — разоружение. Эта функция включает в себя контроль за отводом войск от линии соприкосновения или с боевых позиций и возвращением войск в казармы. Здесь также проводится операция, которая делает невозможным использование тяжелого вооружения и военной техники. Техника и вооружение собираются на специально оборудованных точках для хранения. Туда же свозится стрелковое оружие.

После этого проводится демобилизация вооруженных формирований. И обязательно — фильтрация. Ведь принадлежность к каким-либо вооруженным формированиям не освобождает от ответственности за совершение воинских преступлений, преступлений против человечества, геноцид и прочее. Причем это касается всех сторон, которые подписали договор о соблюдении правил проведения миротворческой операции.

В случае необходимости миротворцы берут под контроль всю территорию. В первую очередь — коммуникации. В подконтрольной миротворцам зоне проводится патрулирование для обеспечения правопорядка.

Гражданское население вскоре может почувствовать, что жизнь налаживается. Тогда начинается создание так называемых органов местного самоуправления. По сути, регион в этот момент должен полностью вернуться к мирной жизни. Но это очень длительный процесс. Это не месяц, не два, не три, и даже не полгода.

Изначально, когда только зарождались миротворческие операции, рассматривался вопрос, по которому миротворцы просто вставали между противоборствующими сторонами и разводили их на расстояние 20 километров. Это радиус действия среднестатистического артиллерийского вооружения. Потом прибывает миссия ОБСЕ и фиксирует, что, действительно, войска разведены на положенное расстояние.

Может, конечно, возникнуть такая ситуация, когда одна из сторон заявляет: мы боимся, что на нас нападут. Они без оружия, и такие опасения имеют почву. Тогда миротворцы организовывают охрану безоружным участникам конфликта, которые на определенное время располагаются в специальном лагере.

Раньше миротворческие миссии заканчивались на разведении войск. Но, к сожалению, это не приносило положительных результатов. До сих пор не удалось навести порядок на Кипре. В индийско-пакистанском военном противостоянии в штате Джамму и Кашмир уже много лет проводится такая миротворческая операция, которая пока не принесла результатов. Поэтому сейчас подобные операции рассматриваются в контексте того, что вся территория конфликта берется под безусловный контроль администрации ООН.

«Прямого боевого столкновения миротворцы обычно стараются избегать»

— Имеют ли право миротворцы вступать в вооруженные конфликты?

— Только в самом крайнем случае. Оружие у миротворцев, разумеется, есть. Но оно необходимо в первую очередь для самозащиты и для того, чтобы демонстрировать возможность его применения в случае непредвиденного развития ситуации. Примером тому была операция, которую проводили украинские миротворцы в Кот-д'Ивуаре, когда возникла угроза атаки повстанцев на мирные деревни и было принято решение о нанесении ракетно-артиллерийского удара с вертолетов по позициям боевиков, которые были уничтожены. Но прямого боевого столкновения миротворцы обычно стараются избегать.

В Югославии, например, было такое, когда на линию разведения заводили БТРы и пулемет от одного бронетранспортера смотрел налево, а другого — направо. Например, кто-то стреляет с одной стороны, неважно кто, в том направлении идет пулеметная очередь.

— Как вы считаете, будут ли миротворцы на Донбассе?

— С каждым днем становится очевиднее, что введение миротворческого контингента — единственная возможность решить этот конфликт в долгосрочной перспективе. Сейчас речь идет о том, чтобы ввести миротворцев именно на неподконтрольные территории. Мы понимаем, что с течением времени ответственность за содержание этих территорий становится все более обременительной для российской стороны. И тут мы возвращаемся к тому, что, когда одна сторона конфликта начинает осознавать, что не в состоянии обеспечить мир, порядок и хотя бы минимальную жизнедеятельность мирного населения, вероятность введения миротворцев возрастает. Не говорю, что это будет через месяц или через полгода, но с течением времени такая вероятность будет увеличиваться.

Для населения временно оккупированных территорий вариант с введением миротворцев был бы самым приемлемым.

«Миротворцы решают огромное количество вопросов, которые гражданское население самостоятельно решить не может»

— Вы были участником тренировочной миссии НАТО в Ираке. Как местное население обычно относится к иностранным солдатам, которые входят в состав миротворческой миссии? Нет какой-то враждебности?

— Местное население, по опыту Югославии, Ливана и прочих стран, в большинстве случаев позитивно к этому относится. Потому что есть одна очень специфическая задача миротворческих контингентов — создание так называемых зон безопасности и дружеской среды. Когда разворачивается такая операция, то на территории, где дислоцируются миротворцы, есть такое понятие, как задействование местного населения. Речь идет о создании рабочих мест. Как правило, уровень оплаты труда тех же, например, технических сотрудников, переводчиков, водителей, работников кухни, уборщиков, дворников выше, чем на другой территории. В этом заключается принципиальная особенность миротворческих операций. Плюс миротворцы осуществляют гуманитарные конвои, например, сопровождают детей в школу, перевозят представителей каких-нибудь этнических групп из точки А в точку Б и обеспечивают им безопасность на пути следования. То есть они решают огромное количество вопросов, которые гражданское население самостоятельно решить не может. В большинстве случаев отношение к миротворцам хорошее.

Конечно, еще многое зависит от места, где размещается миротворческая миссия. Например, если миротворцы дислоцируются на территории одной из сторон, которая не согласна с таким соседством, то там отношение к ним настороженное, но опыт показывает, что с течением времени и при грамотной организации работы ООН ситуация все равно меняется к лучшему.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Украина вполне может попросить ввести миротворцев в Москву. По мнению журналиста-международника издания «Новое время» Ивана Яковины, Владимир Зеленский мог бы обратиться в Совет безопасности ООН с жалобой о нарушении прав русскоязычных граждан… в Москве.

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