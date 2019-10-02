Курсы доллара и евро резко пошли вверх: чего ждать в октябре

Деньги

После длительного снижения, стоимость доллара и евро резко пошла вверх. С начала недели американская валюта подорожала на 48 копеек, а европейская — на 43 копейки. В среду, 2 октября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,56 грн за доллар и 26,76 грн за евро. В обменниках стоимость национальной валюты также резко упала. Наличные доллары можно сдать в среднем по 24,63 грн, купить — по 25,21 грн. Наличные евро можно сдать в среднем по 26,73 грн, купить — по 27,43 грн.

«На минувшей неделе доллар на разных сегментах валютного рынка изменился к гривне по-разному, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Запаздывающий официальный курс еще снижался, а на других сегментах он вырос на 1,6—2,3%.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,33 грн до 24,20 грн (-0,5%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросли за это же время с 24,20—24,23 грн до 24,63—24,66 грн (+1,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,05—24,34 грн до 24,44—24,91 грн (+1,6%—+2,3%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей увеличилась с 1,2% до 1,9% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Разворот курса произошел в прошлый четверг, когда стоимость доллара на межбанке приблизился к 24,1 грн. После этого валюта перешла к росту, который ускорился во вторник. На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25—25,1 грн, а наличный доллар в банках — по 24,9—25,3 грн".

В сложившейся ситуации украинцев в первую очередь интересует, что будет с курсом гривни в ближайшее время.

«Стоит отметить, что курс доллара США в сентябре вырос на 0,2% против корзины мировых валют, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Поддержку американской валюте оказывали позитивные ожидания по достижению торговых договоренностей между США и Китаем, слабость европейских валют, а также жесткая позиция Федеральной резервной системы относительного дальнейшего ослабления учетной ставки.

При этом курс продажи безналичного доллара США в Украине в сентябре упал на 3,1% — до 24,375 грн за доллар, наличного — на 4% — до 24,28 грн за доллар. Средняя разница между покупкой и продажей по наличным операциям с американской валютой достигла 1,1%.

Что касается евро, то на мировых рынках в сентябре он снижался под влиянием слабой макроэкономической статистики, указывающей на высокие риски рецессии в ЕС, а также нерешенных вопросов по Brexit. Курс продажи безналичного евро в Украине упал на 4,4% — до 26,57 грн за евро, наличного — на 5,1% — до 26,59 грн за евро.

Если говорить о прогнозах, то курс гривни в октябре будет колебаться в диапазоне 24—25 грн за доллар, евро — 25,5—27,5 грн за евро. Поддержит гривню высокое предложение иностранной валюты, связанное с притоком иностранных портфельных инвестиций и денежных переводов украинцев из-за рубежа. Если же нерезиденты начнут придерживать продажу иностранной валюты, дисбаланс рынка приведет к возврату гривни в диапазон 25—26 грн за доллар.

Стоит напомнить, что в сентябре портфель облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) нерезидентов пополнился на 10,5 млрд грн и достиг рекордной отметки — 95 млрд грн. Однако прирост оказался самым низким за последние четыре месяца, что говорит о снижении активности инвесторов и возможной смене тенденции.

Высокая доходность украинских внутренних долговых бумаг — 16% и еврооблигаций — 7% наряду с укреплением гривни делает такие инвестиции привлекательными для нерезидентов в сравнении, к примеру, с доходностью в 2% по десятилетним облигациям США. Но отложенное сотрудничество с МВФ начинает сдерживать инвесторов. И это, скорее, психологический фактор, а не наличие сильных рисков для рынка.



Усиливают позиции гривни и ожидание положительных изменений в стране. Это и вероятность деэскалации военного конфликта на Донбассе, и открытие рынка земли, и заявленные большая приватизация и антикоррупционная политика. Подтверждает эти ожидания повышение долгосрочных и краткосрочных кредитных рейтингов Украины со стороны международных агентств Fitch и Standard&Poor's.

В то же время сильная гривня уменьшает доходность экспортеров или делает ее нулевой, что заставляет последних придерживать экспорт в ожидании ослабления национальной валюты или работать в минус. Это уже несколько месяцев ограничивает бюджетные поступления от внешнеэкономической деятельности и в перспективе может уменьшить доходную часть бюджета по налогу на прибыль.

Даже небольшая пауза в поступлении валюты в страну может развернуть курс гривни, поскольку внешнеторговый баланс остается отрицательным и экспортеры, уставшие от курсовых ралли, будут сдерживать продажу валюты".

По мнению многих экспертов, в нынешней ситуации курс гривни во многом будет зависеть от политики Нацбанка. А там, похоже, решили поддерживать стабильность национальной валюты.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор увеличил плановые объемы покупки валюты на межбанке. В частности, в IV квартале 2019 года НБУ намерен покупать до 30 млн долларов в день для наращивания международных резервов Украины. Это на 10 млн долларов больше, чем в II-III кварталах 2019 года.

«Сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке на протяжении большей части этого года дает возможность Национальному банку и в дальнейшем пополнять международные резервы, не влияя на динамику курса гривни, определяемую фундаментальными экономическими факторами», — говорится в сообщении НБУ.

Согласно статистике, в январе-сентябре 2019 года Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке более 3,9 млрд долларов В то же время официальный курс гривни за этот же период укрепился на 12,5%.

Стоит напомнить, что недавно парламент окончательно утвердил Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг». Документ обязывает банки и финансовые компании предоставлять гражданам абсолютно всю информацию о выдаваемых кредитах, о прямых и скрытых платежах, взимаемых при обслуживании ссуды. Кроме того, теперь Национальный банк получил все полномочия для защиты прав клиентов банков и финансовых компаний.

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