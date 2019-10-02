«Я так скучала»: Меган Маркл и принц Гарри воссоединились после недельной разлуки (фото, видео)

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Меган Маркл и принц Гарри снова вышли на публику вдвоем, встретившись с местной молодежью в штаб-квартире организации Youth Employment Services. Супруги воссоединились вечером 1 октября — после того, как почти неделю провели врозь: Меган с сыном Арчи оставались в ЮАР, в то время, как Гарри посетил за это время Ботсвану, Анголу и Малави.

Накануне герцогиня Сассекская призналась в интервью: «Сегодня мы снова будем вместе… Я так сильно по нему скучала».

«we're reuniting today, which i’m excited for. i’ve missed him so much.» -meghan gushing over harry and talking about archie is so adorable pic.twitter.com/lVIPq3wHQK — meredith (@meghvnmarkle) October 1, 2019

Муж и жена, ранее подавшие в суд на газету The Mail on Sunday, буквально не могли наглядеться друг на друга и держались за руки. Хотя принц при этом выглядел слегка уставшим.

Меган была в белом платье-рубашке с поясом. Наряды похожего покроя она ранее неоднократно надевала в этой поездке.

Фото Getty

Позже супруги встретятся с вдовой Нельсона Манделы, посетят официальный прием, а также увидятся с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Это последний день африканского турне принца и его жены. Сегодня же вечером они вылетают в Лондон.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Меган и Гарри снова вызвали недовольство защитников окружающей среды. Хотя в Африку семейство, учитывая предыдущую критику, прибыло не частным самолетом, а коммерческим авиарейсом, стало известно, что специально для них из Великобритании в ЮАР переправили по воздуху автомобили Jaguar Land Rover. Во время визита в Университет Йоханнесбурга Меган вышла из машины с британскими номерами.

Сообщается, что дворец не смог найти в ЮАР подходящий безопасный транспорт для герцога, герцогини и их сына. Машины переправили за счет автомобильной компании, налогоплательщикам не пришлось за это платить. Однако многих возмущает то, что машины для 10-дневного турне Сассексов преодолели 16 тысяч километров в самолете, что сопровождалось выбросами в атмосферу тонн вредных веществ. В то время, как Меган и Гарри публично выступают за сохранение природы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган, появившуюся на публике в платье за 116 долларов, приветствовали восторженными криками.

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