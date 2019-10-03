Мир

Принц Гарри и Меган Маркл объявили войну прессе, не поставив в известность об этом принцев Уильяма и Чарльза (фото)

Принц Гарри и Меган Маркл объявили войну британской прессе. Ранее стало известно, что герцогиня Сассекская подала в суд на издание Mail on Sunday, опубликовавшее ее личное письмо, которое передал журналистам ее отец Томас Маркл. Она считает это грубым вторжением в ее частную жизнь.

А ее муж принц Гарри опубликовал крайне эмоциональное заявление, в котором сравнил Меган со своей матерью принцессой Дианой. «Больше всего я боюсь, что история повторяется… Я потерял свою мать и теперь я виду, что мае жена становится жертвой тех же самых влиятельных сил», — написал, в частности, принц.

Принц отметил, что они с женой «верят в свободу прессы и в объективную, правдивую журналистику». «Однако моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против людей, не думая о последствиях — и эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном», — пишет Гарри.

«Я видел, что происходит, когда любимый мной человек становится просто предметом массового потребления до такой степени, что его больше не воспринимают, как реального человека», — пишет он.

Об атаке Меган и Гарри на СМИ стало известно в последний день их десятидневного турне по странам Африки.

Как стало известно, Гарри проигнорировал советы своих помощников, убеждавших его, что это не лучшая идея — делать подобные заявление во время турне, где они представляют Великобританию и королеву Елизавету. И что это испортит в целом положительное впечатление от их поездки.

Кроме того, Гарри, который сам написал текст заявления и никому не дал его редактировать, не поставил в известность о готовящейся «информационной бомбе» своего старшего брата Уильяма и отца Чарльза. Как пишет авторитетная газета The Times, оба принца узнали об этом лишь задним числом — после того, как об этом сообщили СМИ.

Неизвестно, была ли в курсе событий королева. По некоторым данным, она дала свое разрешение на судебный процесс. Однако источник во дворце утверждает, что Ее Величество в любом случае вряд ли одобрит время, когда ее внук решил выступить со своими откровениями. «Такие вещи не делаются во время официального тура», — заявил инсайдер. К тому же открытое письмо Гарри нарушает принцип «никогда не жалуйся, никогда не объясняй», который в отношениях членов королевской семьи с прессой установила еще его прабабушка — королева-мать Елизавета.

Интересы герцогини Сассекской будет представлять юридическая фирма Schillings, а не королевские юристы Harbottle & Lewis, которые давно работают на семью монарха.

Деньги, которую Меган надеется отсудить у издания, будут, как сообщается, переданы в благотворительный фонд по борьбе с буллингом.

Между тем представители Mail on Sunday настаивают на своей правоте и намерены «решительно защищаться». В частности, они отвергают обвинения в том, что каким-либо образом редактировали послание Меган, чтобы исказить его смысл и представить герцогиню, как считает Гарри, в дурном свете.

Вся эта история вызвала большой резонанс. Некоторые обозреватели говорят, что несмотря на слова принца Гарри о необходимости свободы прессы, своим решением подать в суд на таблоид он эту свободу подрывает.

Королевский биограф Пенни Джунор назвала открытое письмо Гарри «чрезмерно-эмоциональной вспышкой». Она признала, что принц, конечно, должен защищать свою жену, однако не все материалы в прессе о ней были лживыми и не стоит расценивать это как некую разрушительную «кампанию». «Это самое невероятное заявление, выходящее далеко за рамки всего, что я когда-либо слышала от членов королевской семьи», — говорит Джунор.

Издание The Telegraph считает, что битва Гарри и Меган против СМИ сейчас совсем лишняя для королевской семьи, учитывая конституционный кризис в стране из-за Брекзита и обвинения среднего сына королевы принца Эндрю в связях с педофилом Джеффри Эпштейном.

Бывший королевский корреспондент BBC Питер Хант описал заявление принца, как «удар кувалдой» по относительно толерантным отношениям членов королевской семьи с таблоидами.

А бывший секретарь принцессы Дианы Патрик Джепсон считает, что такого рода судебный процесс «легко начать, но никто не сможет предсказать, по какому пути станут развиваться события и какой вред это может причинить». «Даже если Сассексы имеют хорошо спланированную стратегию, это было странное начало — испортить хорошее впечатление от успешного тура», — считает он.

«Это было, как гром среди ясного неба. Абсолютная бомба. И у меня впечатление, что в Лондоне никто не знал, о том, что готовится — ни в Букингемском, ни в Кенсингтонсом дворцах, ни в Кларенс-Хаус», — расссказал сопровождавший Меган и Гарри в турне репортер издания Vanity Fair. По его словам даже PR-команда Меган и Гарри выглядела шокированной.

Члены королевской семьи ранее уже подавали в суд на прессу. Так, принц Уильям и Кейт Миддлтон судились с французским изданием, опубликовавшим снимки герцогини Кембриджской топлес. Сама королева дважды судилась с изданием The Sun, обвиняя газету в нарушении авторского права. Однако на этот раз случай может оказаться более сложным и может подорвать и без того пошатнувшуюся популярность Сассексов и репутацию семьи королевы в целом.

Если дело не будет решено полюбовно и дойдет до суда, Меган, возможно, придется публично отвечать на не слишком удобные для нее вопросы, касающиеся ее сложных отношений с отцом. А сам Томас Маркл, никогда не отличавшийся сдержанностью, может не упустить случая возобновить свои нападки на дочь и зятя. В итоге это может вылиться в громкий скандал.

Читайте также: «Я так скучала»: Меган Маркл и принц Гарри воссоединились после недельной разлуки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter