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Идут дожди: синоптик озвучила прогноз погоды на 3 октября
На смену солнечным дням 3 октября Запад Украины встретит дождливую погоду. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщает в Facebook.
В Карпатах осадки предполагаются умеренными и иногда сильными. На остальной территории будет преобладать сухая погода.
3 октября в западных областях похолодает до +11, +17 градусов. В большинстве других областей будет от +17 до +24 градусов.
В Киеве — также еще без осадков и тепло: +22, +23 градуса. А вот 4 октября погода в столице изменится: похолодает и пойдут дожди.
После нынешнего потепления наступят уже настоящие холода.
Карта прогноза осадков:
Карта прогноза температуры воздуха:
Ранее сообщалось, что сентябрь оказался удивительно необычным для Киева.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..