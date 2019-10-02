Идут дожди: синоптик озвучила прогноз погоды на 3 октября

Украина

На смену солнечным дням 3 октября Запад Украины встретит дождливую погоду. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщает в Facebook.

В Карпатах осадки предполагаются умеренными и иногда сильными. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

3 октября в западных областях похолодает до +11, +17 градусов. В большинстве других областей будет от +17 до +24 градусов.

В Киеве — также еще без осадков и тепло: +22, +23 градуса. А вот 4 октября погода в столице изменится: похолодает и пойдут дожди.

После нынешнего потепления наступят уже настоящие холода.

Карта прогноза осадков:

Карта прогноза температуры воздуха:

Ранее сообщалось, что сентябрь оказался удивительно необычным для Киева.



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