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Украина

"Зрады нет даже на 1%": у Зеленского рассказали о закрытых переговорах о "формуле Штайнмайера"

12:46 2 октября 2019 165
Давид Арахамия
Инф. «ФАКТОВ»

После заседания фракции «Слуга народа» ее глава Давид Арахамия дал разъяснения по поводу встречи Контактной группы, которая прошла в Минске 1 октября. Результатом переговоров стало подписание «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает УНИАН.

Давид Арахамия сказал, что «формула Штайнмайера» стала «шагом, чтобы состоялась следующая встреча в «нормандском формате».

«Если народ Украины делегирует власть, то он должен хотя бы какой-то период времени ей доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе. Мы сейчас сделали в закрытом формате встречу со всеми главами фракций. Они все услышали напрямую, что мы, к сожалению, сейчас не можем сказать обществу. Все нормально. Измены нет даже на 1%», — сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что во время встречи это поняли лидеры всех фракций.

«Я точно знаю и могу дать гарантию, что никто не будет пренебрегать интересами Украины и ее границами», — подчеркнул Арахамия и сказал, что многие вопросы решались на закрытой части переговоров.

Как сообщалось ранее, главари боевиков заявили, что «формула Штанмайера» открывает им путь к интеграции с Россией.

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