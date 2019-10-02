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Россия выдвинула новое требование по саммиту "Нормандской четверки": что Кремль хочет на этот раз
В Кремле нашли новый повод для отсрочки встречи лидеров «Нормандской четверки» — теперь там требуют, чтобы на Донбассе завершился анонсированный ранее отвод войск в Золотом и Петровском. Об этом в комментарии ТАСС заявил помощник президента РФ Владислав Сурков.
По его словам, в России рассчитывают, что это разведение состоится в течение двух недель.
«Окончательное согласование даты саммита „Нормандской четверки“ произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом», — сказал помощник Путина.
Функцию такого подтверждения он отвел министрам иностранных дел стран «четверки», которые должны будут провести еще одну встречу перед саммитом.
Как известно, в Украине считают, что после согласия на имплементацию «формулы Штайнмайера» в национальное законодательство все препятствия для проведения саммита «нормандской четверки» устранены.
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