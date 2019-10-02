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Проезд иностранцев по дорогам Украины хотят сделать платным
Гражданам других государств, возможно, придется платить за проезд по дорогам Украины. Это еще одно нововведение после анонсированного запуска пассажирских перевозок в Крым. О причинах введения платы за проезд сообщает «Укринформ».
«Для иностранцев планируем ввести платный проезд дорог Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы, и получается не совсем справедливо в отношении наших автомобилистов, которые платят акциз, — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. — Поэтому мы будем планировать определенный механизм и будем надеяться, что депутаты это поддержат», — добавил он.
Министр также сообщил, что планируется за 5 лет отремонтировать 24 тысячи километров украинских дорог.
Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владислав Криклий разогнал руководителей крупнейших портов Украины.
Фото: Гордон
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