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Украина

Проезд иностранцев по дорогам Украины хотят сделать платным

15:03 2 октября 2019 144
Авто для грузовых перевозок
Инф. «ФАКТОВ»

Гражданам других государств, возможно, придется платить за проезд по дорогам Украины. Это еще одно нововведение после анонсированного запуска пассажирских перевозок в Крым. О причинах введения платы за проезд сообщает «Укринформ».

«Для иностранцев планируем ввести платный проезд дорог Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы, и получается не совсем справедливо в отношении наших автомобилистов, которые платят акциз, — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. — Поэтому мы будем планировать определенный механизм и будем надеяться, что депутаты это поддержат», — добавил он.

Министр также сообщил, что планируется за 5 лет отремонтировать 24 тысячи километров украинских дорог.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владислав Криклий разогнал руководителей крупнейших портов Украины.

Фото: Гордон

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