Происшествия

Администрация детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», в котором в сентябре 2017 года при пожаре погибли три несовершеннолетние девочки, и региональный главк ГСЧС заключили мировое соглашение. Согласно подписанному документу, администрация «Виктории» обязуется, в частности, исправить все нарушения правил противопожарной безопасности в срок до 13 января 2020 года и обратиться в ГСЧС с заявлением о проведении внеплановой проверки. Таким образом «стороны» урегулируют имеющийся судебный спор.

Любопытно, что сторонами-подписантами документа являются не полномочные представители муниципалитета (на балансе которого, собственно, и находится «Виктория») и руководства главка ГСЧС. Потому юридическая правомочность такого соглашения вызывает сомнения.

По мнению депутата Одесского городского совета Ольги Квасницкой, факт наличия мирового соглашения в деле, связанном с трагической гибелью наших детей, аморален и недопустим.

«В силу того, что лагерь может принимать детей, а возможно, и принимает (этот факт не удалось установить), несмотря на 99 нарушений пожарной безопасности! — комментирует Квасницкая. - Люди, подумайте, куда вы отправляете своих детей! И спросите себя, доверяете ли вы нашим чиновникам после этого? Я туда своих детей не отдам, а вы?

Сегодня через депутатский портал я обратилась к городскому голове с требованием немедленно остановить работу оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория». Так как мне стало известно о мировом соглашении, а именно — в деле по устранению нарушений техники пожарной безопасности. Соглашение подписано: Панчуком Д. В. — представителем Главного управления госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области (по доверенности) и Стрельцовой И. О. — исполняющей обязанности директора коммунального внешкольного учебного заведения «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что печально известный лагерь «Виктория» принял первую смену отдыхающих. В комплекс приехало на оздоровление более 100 детей.

«ФАКТЫ» также рассказывали о том, что полтора месяца назад Киевский райсуд Одессы продлил на 60 суток содержание под стражей экс-директора лагеря Петроса Саркисяна, которому следствие инкриминирует преступную халатность, ставшую причиной пожара и гибели детей.

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