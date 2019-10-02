Кабмин отложил штрафы для владельцев «евроблях»

Общество и люди

В среду, 2 октября, правительство приняло решение не применять штрафные санкции к владельцам автомобилей на еврономерах до принятия решения по этому вопросу. Напомним, 12 сентября в Раде поддержали президентский законопроект об отсрочке введения серьезных штрафов для владельцев «евроблях», которые до сих пор не легализовали свои автомобили.

Об отсрочке штрафов на брифинге после заседания Кабмина заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Пока мы не найдем решения выхода из этой ситуации, мы даем распоряжение органам полиции не применять к ним штрафные санкции, чтобы не провоцировать конфликты», — сказал он.

Вместе с тем Гончарук отметил, что штрафы отстрочены до 1 января.

Напомним, сегодня, 2 октября, «евробляхеры» устроили акцию протеста под Верховной Радой с требованием ликвидировать акциз, сделать справедливую ставку, разрешить растаможивать автобусы, грузовики произведенные до 2010 года, вместо сертификации ввести обязательный техосмотр, льготы инвалидам, многодетным и ветеранам. Кроме того, митингующие требуют увольнения ряда чиновников Власова, Назаренко и Нефьодова.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине разработают новую формулу для растаможки «евроблях», которая учтет принципы «справедливого налогообложения». За нарушения владельцам авто будут грозить невероятно жестокие штрафы.

О размерах штрафных санкций, предусмотренных за несвоевременную растаможку авто на иностранной регистрации, читайте в материале «ФАКТОВ»:"По-настоящему драконовские штрафы: какие наказания ждут владельцев «евроблях».

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