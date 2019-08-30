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Украина

Рада пересмотрит закон о "евробляхах": что ждет владельцев авто на еврономерах

11:21 30 августа 2019 403
Евробляхи
Инф. «ФАКТОВ»

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, касающийся отсрочки введения серьезных штрафов для владельцев нерастаможенных машин на еврономерах. Ранее об отсрочке на три месяца штрафов для «евробляхеров» договаривались на совещании в Мининфраструктуры.

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Инициатор проекта закона — президент Украины Владимир Зеленский, который обозначил документ как неотложный. Несмотря на том что на сайте Верховной Рады текст законопроекта не размещен, профильному комитету, который также не обозначен, поручили подготовить документ к рассмотрению.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после 22 августа, когда вступили в силу серьезные штрафы для «евробляхеров», некоторых владельцев автомобилей на иностранной регистрации начали штрафовать на 8,5 тысяч гривен — именно такой штраф полагается за просрочку транзитного ввоза на 10−20 суток.

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