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Это было месяц назад: директор больной Заворотнюк сделал важное заявление
Концертный директор больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о том, что его подопечная даст пресс-конференцию в ближайшее время.
Как заявил он в комментарии rbc.ru, актриса не выйдет к журналистам.
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«Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация», — сказал Христов.
Напомним, ранее в СМИ сообщили, что Заворотнюк после лечения появится на телевидении. Христов якобы сообщил, что семья актрисы запретила ему давать комментарии, но сама Анастасия даст пресс-конференцию и все расскажет.
Отметим, что семья Заворотнюк пока не сделала заявления о ее болезни, российские СМИ публикуют комментарии знакомых, коллег и друзей актрисы. По слухам, у Заворотнюк последняя стадия рака мозга, она получает паллиативную помощь в частной московской клинике и уже составила завещание.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!