Шоу-бизнес

Это было месяц назад: директор больной Заворотнюк сделал важное заявление

Концертный директор больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о том, что его подопечная даст пресс-конференцию в ближайшее время.

Как заявил он в комментарии rbc.ru, актриса не выйдет к журналистам.

Читайте также: В гороскопе Заворотнюк есть указание на раннюю смерть и родовое проклятие

«Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация», — сказал Христов.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что Заворотнюк после лечения появится на телевидении. Христов якобы сообщил, что семья актрисы запретила ему давать комментарии, но сама Анастасия даст пресс-конференцию и все расскажет.

Отметим, что семья Заворотнюк пока не сделала заявления о ее болезни, российские СМИ публикуют комментарии знакомых, коллег и друзей актрисы. По слухам, у Заворотнюк последняя стадия рака мозга, она получает паллиативную помощь в частной московской клинике и уже составила завещание.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter