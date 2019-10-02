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«Формула Штайнмайера»: опрос показал отношение к ней украинцев
Вчера состоялось подписание так называемой «формулы Штайнмайера», которая предусматривает ряд действий в отношении временно оккупированного Донбассу. То, как относятся к этому решению Контактной группы в Минске украинцы показывают данные, полученные социологической группой «Рейтинг».
Социологи опрашивали население Украины от 18 лет и старше — всего было охвачено 2000 респондентов.
В результате проведенных опросов социологи получили следующую информацию:
• однозначно поддерживают инициативу — 8%;
• скорее поддерживают — 10%;
• тяжело ответить — 60%;
• скорее не поддерживают — 8%;
• однозначно не поддерживают — 15%.
Как сообщалось ранее, президент Зеленский нервно отреагировал на предложение выступить в Верховной Раде и объяснить причины, по которым он согласовал «формулу Штайнмайера».
Фото: glavnovosti.com
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!