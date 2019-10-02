Политика

«Формула Штайнмайера»: опрос показал отношение к ней украинцев

Вчера состоялось подписание так называемой «формулы Штайнмайера», которая предусматривает ряд действий в отношении временно оккупированного Донбассу. То, как относятся к этому решению Контактной группы в Минске украинцы показывают данные, полученные социологической группой «Рейтинг».

Социологи опрашивали население Украины от 18 лет и старше — всего было охвачено 2000 респондентов.

В результате проведенных опросов социологи получили следующую информацию:

• однозначно поддерживают инициативу — 8%;

• скорее поддерживают — 10%;

• тяжело ответить — 60%;

• скорее не поддерживают — 8%;

• однозначно не поддерживают — 15%.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский нервно отреагировал на предложение выступить в Верховной Раде и объяснить причины, по которым он согласовал «формулу Штайнмайера».

Фото: glavnovosti.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter