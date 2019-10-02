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Украина

В Одессе освобожденным из российского плена морякам дали квартиры

16:57 2 октября 2019 243
В Одессе освобожденным из российского плена морякам дали квартиры
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Днем в среду, 2 октября, в Одессе 24-м украинским военным морякам, освобожденным из российского плена, вручили сертификаты на квартиры в новом жилом комплексе. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая присутствовала на церемонии, перед вручением документов квартиры показали их будущим владельцам. Денисова также заметила, что как жена военнослужащего хорошо понимает, «как важно, чтобы был свой уголок, где тебя ждут».

Двухкомнатные квартиры общей площадью 59,71 кв. м каждая расположены в новом современном жилом комплексе по улице Архитекторской. Он будет сдан в эксплуатацию до конца 2019 года. Инфраструктура жилого комплекса включает магазины, детские и спортивные площадки, зоны досуга, детский сад и торговый центр.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину из РФ вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. 14 сентября члены экипажей катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» прибыли в Одессу — на главную военно-морскую базу ВМС ВСУ.

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