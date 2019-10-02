Жертвой кровавой резни в финском колледже оказалась девушка из Украины

Происшествия

Во время резни в финском городе Куопио погибла украинка. Эту информацию подтвердили в украинском посольстве в Финляндии и Исландии, передает ТСН.

Напомним, в Куопио вооруженный мечом парень устроил кровавую резню, напав на учеников колледжа, который находится на территории местного торгового центра Herman. Сам нападавший является учащимся этого же профтехучилища. Он пытался зарубить «как можно больше людей». В результате по меньшей мере один человек погиб, еще 9 получили ранения. Преступника арестовали. При задержании полицейские применили огнестрельное оружие и подстрелили злоумышленника, которому была впоследствии оказана медицинская помощь.

По сообщению второго секретаря посольства Дмитрия Гусева, погибшая украинка была 1996 года рождения, в Финляндии вышла замуж. Ее муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии. Во время резни в колледже она получила травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщали «ФАКТЫ», во Франции неизвестный обстрелял верующих при выходе из мечети. А в августе в столице Афганистана Кабуле во время свадьбы смертник взорвал в толпе бомбу. На свадьбе, где было более тысячи гостей, погибли не менее 40 человек, около 100 получили ранения.

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