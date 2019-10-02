Общество и люди

Фестиваль хризантем и ралли на ретроавтомобилях: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

3 октября — балет «Мастер и Маргарита»,

4 октября — опера «Флория Тоска»,

6 октября — балет «Лебединое озеро»,

8 октября — балет «Свадьба Фигаро»,

9 октября — опера «Кармен».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 гривен.

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С 4 по 27 октября на Певческом поле пройдет фестиваль хризантем «Квіткове сузір’я». Здесь будут ярмарки растений и изделий ручной работы, детская зона с домиками-раскрасками, мастер-классы и развлекательная программа выходного дня.

Адрес: ул. Лаврская, 33.

Цена: от 25 гривен.

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С 4 по 6 октября в Государственном музее авиации пройдет крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land. В программе — дрифтовое шоу и ралли на ретроавтомобилях, слет автоклубов и любителей отдельных марок. Состоятся соревнования на детских педальных машинах и конкурс элеганции (перевоплощений), во время которого каждый член экипажа автомобиля должен быть в одежде времен выпуска машины.

Адрес: ул. Медовая, 1.

Цена: 150 гривен. Для детей до 12 лет и участников боевых действий вход бесплатный.

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5 и 6 октября на Андреевском спуске с 12:00 до 22:00 состоится грузинский фестиваль «Тбилисоба». В программе — выступления артистов из Грузии и Украины, выставки, мастер-классы, литературные чтения, грузинская кухня, викторина «Я люблю Грузию».

Вход свободный.

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5—6 октября на Контрактовой площади пройдет фестиваль «Осінь у великому місті». В программе — маркет украинских производителей, мастер-классы, концерт украинских исполнителей и выступление диджеев.

Вход свободный.

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5 октября с 12:00 до 15:00 в парке имени Шевченко состоится детский праздник «Місто Професій». В программе: мастер-классы спасателя, пожарного, кинолога, полицейского, врача, криминалиста, строителя, парикмахера, диджея и многих других.

Вход свободный.

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6 октября в Центральном доме офицеров пройдет музыкальный фестиваль From-To с участием капеллы им. Л. Ревуцкого, квартета Impressio, ансамблей Mules and Butterflies и «Голос душі».

В 15:00 — концерт участников, в 19:00 — гала-концерт.

Вход свободный.

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6 октября в Галерее «Д12» состоится фестиваль чая. В программе — маркет брендов чая, посуды и книг, чайные церемонии и лекции. Специальный гость — председатель корейской ассоциации чая Уильям Ли.

Адрес: Десятинная, 12.

Вход свободный.

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Бесплатно можно посетить: 3 октября — Музей Леси Украинки (ул. Саксаганского, 97). 6 октября — Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26). 7 октября — Музей украинского декоративного искусства (ул. Лаврская, 9, корп. 29); Музей истории Киева (ул. Б. Хмельницкого, 7); Литературно-мемориальный музей М. Булгакова (Андреевский спуск, 13).

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