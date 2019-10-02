Происшествия

Залез во двор и украл велосипеды: в Киеве орудует наглый вор (видео)

В среду, 2 октября, в Киеве в частном доме наглый вор украл три велосипеда. Ранее сообщалось о краже велосипеда у ребенка в районе супермаркета в Святошинском районе Киева.

Кража трех велосипедов произошла около 3:35 часов утра в районе Отрадный по ул. Патриотов.

Как сообщает «Киев Оперативный», вор унес из частного дома велосипеды Azimut, Comanche, Ardis bike (детский).

На съемке видно, как мужчина перелазит через забор в частный дом и по очереди вывозит велосипеды.

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