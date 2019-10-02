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Залез во двор и украл велосипеды: в Киеве орудует наглый вор (видео)
В среду, 2 октября, в Киеве в частном доме наглый вор украл три велосипеда. Ранее сообщалось о краже велосипеда у ребенка в районе супермаркета в Святошинском районе Киева.
Кража трех велосипедов произошла около 3:35 часов утра в районе Отрадный по ул. Патриотов.
Как сообщает «Киев Оперативный», вор унес из частного дома велосипеды Azimut, Comanche, Ardis bike (детский).
На съемке видно, как мужчина перелазит через забор в частный дом и по очереди вывозит велосипеды.
«ФАКТЫ» писали о жительнице Белой Церкви, которая воровала золотые украшения у детей на игровых аттракционах, а также о мужчине, который в Днепре отбирал у детей мобильные телефоны.
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