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Не обедом единым: приоткрыта завеса таинственного визита в Одессу Тома Круза
Во время сегодняшнего визита в Одессу голливудская звезда Том Круз посетил Одесский морской порт.
Первый заместитель начальника администрации порта Александр Зубик рассказал, что продюсерская группа американца побывала в пассажирском терминале порта и осмотрела локации с видами на грузовые причалы. Также актер вместе с сопровождающимися осмотрел 22-этажный отель «Одесса», эстакаду порта и Потемкинскую лестницу.
«Отдельный интерес кинематографистов вызвали кинетический фасад и большой холл морского вокзала, помещения торгового центра «Гранд-Европа». О будущем фильме нам известно только то, что он будет сниматься в жанре «шпионский экшн», — сказал Зубик.
Он также заметил, что портовики продемонстрировали высокую степень деликатности: все оставались на рабочих местах. По словам представителя портовой администрации, «во время посещения гавани не было журналистов и толп поклонников, никто не просил сделать селфи».
Напомним, 30 сентября известного голливудского актера Тома Круза видели в метро Киева, на станции «Золотые Ворота».
Ранее сообщалось, что Круза пригласил президент Зеленский. Актер якобы задумал новый проект и подыскивает локации для его реализации в Украине.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!