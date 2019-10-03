Смертельная игра: во Львове любитель шахмат убил соперника молотком (видео)

Происшествия

Во Львове нашли мертвым в собственной квартире 82-летнего пенсионера, который пролежал в луже крови почти неделю

Об этом передает ТСН.

Когда полицейские опросили соседей, то узнали, что погибший играл в шахматы с 33-летним другом.

По версии полиции, хозяин все время выигрывал, и гостя это сильно разозлило: он схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.

Если следствие это подтвердит, то за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы.

Напоминм, что во вторник, 1 октября, во Львовской области произошло еще одно жуткое убийство: мужчина расстрелял сожительницу после того как она вышла из маршрутки и направилась домой. Потом злоумышленник попытался застрелиться сам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», молоток фигурировал еще в одном деле, связанном с убийством: в начале года в Житомире мужчина забил молотком до смерти бывшую девушку и ее маму.

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