- 00:39 «Ливерпуль» пропустил трижды и вырвал победу: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 00:25 Смертельная игра: во Львове любитель шахмат убил соперника молотком
- 02.10 23:54 Мастабное ДТП с участием четырех авто на Беличах в Киеве: есть пострадавшие и беглецы
- 02.10 23:53 «Барселона» добыла волевую победу над «Интером» в Лиге чемпионов: хроника и видеообзор матча
- 02.10 23:23 Польские пограничники задержали украинца, которого 14 лет разыскивал «Интерпол»
- 02.10 22:58 21-летняя украинка признана самым влиятельным фэшн-блогером по версии Миланской недели моды
- 02.10 22:34 В Ливии ликвидированы воевавшие на Донбассе российские наемники, — СМИ
- 02.10 22:22 Геймер погиб от удара током после того, как заснул, держа смартфон на подзарядке
- 02.10 22:04 «Виновник смылся»: экс-нардеп попала в ДТП под Киевом
- 02.10 21:52 Сама победила рак: российская певица дала совет больной Заворотнюк
- 02.10 21:51 «Лугано» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 02.10 21:46 Спецоперация под Киевом: появились данные о ликвидированном грузинском рецидивисте
Смертельная игра: во Львове любитель шахмат убил соперника молотком (видео)
Во Львове нашли мертвым в собственной квартире 82-летнего пенсионера, который пролежал в луже крови почти неделю
Об этом передает ТСН.
Когда полицейские опросили соседей, то узнали, что погибший играл в шахматы с 33-летним другом.
По версии полиции, хозяин все время выигрывал, и гостя это сильно разозлило: он схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.
Если следствие это подтвердит, то за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы.
Напоминм, что во вторник, 1 октября, во Львовской области произошло еще одно жуткое убийство: мужчина расстрелял сожительницу после того как она вышла из маршрутки и направилась домой. Потом злоумышленник попытался застрелиться сам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», молоток фигурировал еще в одном деле, связанном с убийством: в начале года в Житомире мужчина забил молотком до смерти бывшую девушку и ее маму.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...