Украина

Разведение войск может не состояться: в Минобороны назвали условие для начала процесса

Основным условием для начала разведения войск на Донбассе является соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

Кроме того, в ведомстве разъяснили также, как будет проходить процесс. Так, разведение происходит на расстояние одного километра от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким которое должно осуществляться обеими сторонами. Такими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.

«Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап — отвод личного состава с обеих сторон, второй — демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается», — уточнили в МОУ.

Также в министерстве отметили, что на сегодня в Станице Луганской завершился первый этап разведения. Сейчас продолжается процесс демонтажа инженерных сооружений.

Напомним, ранее представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик рассказал, что отвод сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе состоится 7 октября. Однако только от начала суток 2 октября на Донбассе боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 2 октября, в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе и других городах прошли масштабные акции, причиной которых стало согласование Украиной так называемой «формулы Штайнмайера». Протестующие призвали президента Зеленского отказаться от плана по урегулированию войны по российскому сценарию, поскольку, по их мнению, это будет означать капитуляцию Украины перед агрессором.

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