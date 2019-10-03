Скандал с клопами в СВ-вагоне поезда "Укрзалізниці" получил продолжение

Происшествия

Любящая шокировать пассажиров уровнем сервиса в своих вагонах «Укрзалізниця» продолжает пренебрегать выполнением данных ее представителями обещаний.

Об этом пишет журналист Мария Крыштопа, которой «посчастливилось» испытать на себе все «прелести» поездки в вагоне «Люкс» поезда Рахов-Киев.

Напомним, что возвращаясь в столицу, представитель СМИ и члены ее семьи решили не экономить на стоимости билета (между прочим, более 1000 гривен!), так как хотели выспаться перед рабочими буднями.

К сожалению, сделать этого не удалось: на постельном белье, на шторах — практически везде в вагоне — были замечены клопы и их яйца.

Проводница, которой пожаловались возмущенные пассажиры, ничем не смогла им помочь, и скандал дошел до начальника поезда — только тогда журналистку и ее семью «переселили» в вагон «купе», где обычно коротают время проводники.

При этом на места Марии и ее мужа предприимчивые проводники, как оказалось, «поселили» других пассажиров — скорее всего, безбилетников.

Возмущенная таким положением дел, журналистка решила добиваться компенсации от «Укрзалізниці» за испорченную поездку. Но представители компании сами связались с пострадавшей и заверили, что деньги обязательно вернут, а вагон с клопами отцепят, сообщив обо всем дополнительно.

К сожалению, история не закончилась торжеством справедливости и голливудским «хэппи-эндом»: представители перевозчика так и не позвонили пострадавшей и ее семье, а вместо них в сети активизировались злобные незнакомцы, которые начали в комментариях обливать журналистку грязью.

По словам Марии, ее стали называть «жертвой клопов», «мажоркой из СВ, которая зажралась», «автором проплаченных фейков» и даже … «бандеровской шлюхой, которой так и надо». И если с последними обвинениями все более-менее понятно (очевидно, постарались «братья» из-за поребрика), то реакция других пользователей не может не удивлять.

«"Укрзалізниця»— Ukrzaliznytsia, на горячей линии которой обещали позвонить днем, молчит. И это вряд ли можно считать вежливым, так как я не писала о том, что пришла в гости к куме, а у нее картофель пересолен", — отмечает Мария.

Журналист указывает, что в случае продажи услуг они должны полностью соответствовать тому, что анонсировалось, а если что-то помешало предоставить эти услуги нормально, то виноватый в этом должен возвратить деньги.

«Да, мне мало переселения среди ночи в купе, где лежат чужие вещи. Мне мало «простите, нам такое дали» проводницы, которая видела, НА ЧТО стелила постель (о дырах на том белье, пятна на шторах и пыль в вагоне вообще молчу). Мне мало «мы отцепим вагон, надеемся, у вас больше нет к нам претензий», — пишет возмущенная пассажирка.

«Не можете дать нормальный вагон — отмените вообще, не справляются люди у вас с уборкой — найдите других, не умеете выходить достойно из ситуации — то учитесь», — обращается она к руководству перевозчика.

С выводами Марии трудно не согласится, и хочется надеяться, что в руководстве «Укрзалізниці"таки выполнят обещанное: свяжутся с журналисткой, компенсируют ей деньги за проезд и, самое главное — наладят нормальный сервис в поездах.

И тогда журналист наверняка напишет на своей странице в Facebook полный благодарности пост, о чем мы с удовольствием сообщим.

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