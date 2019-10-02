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Клопы в СВ-вагоне: "Укрзалізниця" влипла в громкий скандал из-за условий в поезде "Рахов-Киев"
«Укрзалізниця» продолжает удивлять. На этот раз в шоке от поездки остались пассажиры поезда Рахов-Киев.
Журналистка Мария Крыштопа рассказала «ФАКТАМ», что она вместе с семьей ехала в вагоне «Люкс», стоимость билета в котором составляет более 1000 гривен.
«Мы с семьей решили поехать в комфорте, чтобы выспаться перед рабочими буднями. Во время поездки я заметила на не сильно чистой шторке насекомое, сперва подумала, что оно попало в вагон снаружи. Впрочем, потом я увидела такого же жука на постельном белье. Это были клопы. У мужа, который ехал в другом купе, нашли мелких клопов и их яйца. Это настоящий шок», — рассказывает Мария.
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Она решила пожаловаться проводнице, однако ту едва удалось разбудить.
«Ничем не могу помочь. Этот вагон всего на один день, могу забрать у вас коврики», — сказала проводница.
Мария отметила, что в результате скандал дошел до начальника поезда, который «переселил» семью журналистки в свой вагон «купе», где обычно коротают время проводники.
«В конце поездки муж пошел в наш вагон забрать билеты и увидел, что на наших местах едут уже другие пассажиры. По всей видимости — безбилетники», — подчеркнула журналистка.
Она намерена добиваться компенсации от «Укрзалізниці» за испорченную поездку. Сама компания связалась с пострадавшей и сообщила, что вагон сегодня отцепят.
Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о проблемах с сервисом в украинских поездах. Недавно в сеть попали шокирующие фото из электрички, которая курсирует между Харьковом и Лозовой.
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