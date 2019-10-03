Могла произойти трагедия: слон пытался сломать забор детского сада в Харькове (видео)

Украина

В Харькове в районе детского сада № 253 снова заметили свободно гуляющего слона. Видео в Facebook опубликовал ресурс «ХС Харьков».

Однако в этот раз животное вело себя не совсем мирно — слон пытался завалить забор, за которым находились дети. На видео показано, как слон подходит к ограде детского сада, от которой воспитательница начинает отводить детей.

Как сообщают очевидцы, на самом деле слон прогуливался во внутреннем дворе цирка. Съемка, скорее всего, велась с территории детского сада, который соседствует с цирком. Учреждения разделены забором.

Напомним, индийская слониха Тич прибыла в Харьков на гастроли. Она перенесла длительную поездку, поэтому ее часто выпускают на улицу погулять.

При этом пользователи сети не только делились впечатлениями от увиденного, но и писали об опасности ситуации для детей.

Напомним, в сентябре было принято первое в Украине решение о запрете использования животных в цирковых представлениях. Такое решение принял Окружной административный суд Одессы.

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