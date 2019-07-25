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Украина

На Донбассе устроили переполох из-за успешной акции диверсантов (фото)

13:06 25 июля 2019 930
Листовки против ДНР
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе неизвестные разбросали листовки против «ДНР» на временно неподконтрольных Украине территориях, что вызвало возмущение в рядах боевиков. Ранее сообщалось, что командование российско-оккупационных войск покрывает боевиков, совершивших преступления в отношении мирных жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об акции неизвестных патриотов в социальных сетях пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц». «Снова неизвестные распространили поздравительные открыточки оккупантам», — пишет он на своей страничке в социальных сетях. Вероятно, речь идет о поселке Доломитное (Бахмутский район Донецкой области).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 июля на оккупированных территориях Донбасса ожидается прибытие «гуманитарного конвоя» — колонны машин МЧС Российской Федерации, которыми на территорию ОРДЛО из России обычно подвозят оружие и боеприпасы.

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