- 12:17 Во время постройки саркофага на ЧАЭС рухнул вертолет Ми-8: о катастрофе долго никто не знал
- 12:13 Суд отпустил предателя, сдававшего Крым России: в сети волна гнева
- 12:10 Как визуально сделать губы полнее: советы известного визажиста
- 12:05 Основатель Google женился
- 11:58 Олег Винник женится: первые подробности предстоящей свадьбы
- 11:41 Новая дипломатия: озвучен интересный прогноз о будущем отношений между Украиной и США
- 11:40 Опять дожди: синоптик рассказала, кому не повезет с погодой 4 октября
- 11:33 Опасные и благоприятные дни октября: когда нужно быть начеку
- 11:27 Принц Гарри и Меган Маркл объявили войну прессе, не поставив в известность об этом принцев Уильяма и Чарльза
- 11:23 Константин Меладзе изменил Вере Брежневой с Эрикой Герцег? Все подробности нового скандала
- 11:17 Катастрофа в «Шереметьево»: командир «Суперджета» назвал причину гибели пассажиров
- 11:11 Настоящее быдло: сеть вскипела из-за видео с курильщиком в киевском метро
Журналисты рассказали о прибытии в Африку наемников ЧВК «Вагнер»
Россия решила помочь правительству Мозамбика бороться с джихадистами и отправила в эту страну группу наемников из ЧВК «Вагнер» и военную технику. Ранее в Ливии погибли несколько десятков боевиков, которые до этого воевали на Донбассе. О прибытии наемников в Мозамбик сообщает The Times.
По информации издания, речь идет о группе из 200 российских военных. В Мозамбик также прибыли три ударных вертолета. Россияне обеспечат учебную и боевую поддержку в провинции Кабо-Дельгадо. В последние два года в регионе активно действуют джихадисты, с которыми не могут справиться правительственные войска.
Издание сообщает, что ЧВК «Вагнер» выиграла контракт с Мозамбиком у проекта, который принадлежит основателю американской частной охранной компании Blackwater Эрику Принсу.
Ранее сообщалось, что приведены факты, за счет чего Кремль усиливает влияние в странах Африки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...