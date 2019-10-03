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Мир

Журналисты рассказали о прибытии в Африку наемников ЧВК «Вагнер»

10:39 3 октября 2019 169
ЧВК «Вагнер» в Африке
Инф. «ФАКТОВ»

Россия решила помочь правительству Мозамбика бороться с джихадистами и отправила в эту страну группу наемников из ЧВК «Вагнер» и военную технику. Ранее в Ливии погибли несколько десятков боевиков, которые до этого воевали на Донбассе. О прибытии наемников в Мозамбик сообщает The Times.

По информации издания, речь идет о группе из 200 российских военных. В Мозамбик также прибыли три ударных вертолета. Россияне обеспечат учебную и боевую поддержку в провинции Кабо-Дельгадо. В последние два года в регионе активно действуют джихадисты, с которыми не могут справиться правительственные войска.

Издание сообщает, что ЧВК «Вагнер» выиграла контракт с Мозамбиком у проекта, который принадлежит основателю американской частной охранной компании Blackwater Эрику Принсу.

Ранее сообщалось, что приведены факты, за счет чего Кремль усиливает влияние в странах Африки.

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