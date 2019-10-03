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Происшествия

Настоящее быдло: сеть вскипела из-за видео с курильщиком в киевском метро

11:11 3 октября 2019 145
Наркоман в метро
Инф. «ФАКТОВ»


Один из пассажиров метро в Киеве начал курить наркотическое вещество прямо в вагоне. При этом полиция утверждает, что активно борется с распространением наркотиков. О происшествии группа «Киев Оперативный» сообщает в Facebook.

На видео показано, как молодой мужчина в вагоне метро, достал наркотик и начал его курить, не скрываясь ни от кого. Многочисленные пассажиры не реагировали на выходку обнаглевшего человека, который сначала курил, развалившись на сиденье, а затем спокойно направился к выходу из вагона, по пути приветствуя приятелей.

Видео собрало сотни комментариев, в которых люди возмущаются ситуацией. Самым реальным решением в таких случаях называется вызов машиниста поезда с помощью специальной кнопки.

Ранее сообщалось, что в трусах у знаменитой российской актрисы нашли сильнодействующий наркотик.

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