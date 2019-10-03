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Настоящее быдло: сеть вскипела из-за видео с курильщиком в киевском метро
Один из пассажиров метро в Киеве начал курить наркотическое вещество прямо в вагоне. При этом полиция утверждает, что активно борется с распространением наркотиков. О происшествии группа «Киев Оперативный» сообщает в Facebook.
На видео показано, как молодой мужчина в вагоне метро, достал наркотик и начал его курить, не скрываясь ни от кого. Многочисленные пассажиры не реагировали на выходку обнаглевшего человека, который сначала курил, развалившись на сиденье, а затем спокойно направился к выходу из вагона, по пути приветствуя приятелей.
Видео собрало сотни комментариев, в которых люди возмущаются ситуацией. Самым реальным решением в таких случаях называется вызов машиниста поезда с помощью специальной кнопки.
Ранее сообщалось, что в трусах у знаменитой российской актрисы нашли сильнодействующий наркотик.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».