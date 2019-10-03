Суд отпустил предателя, сдававшего Крым России: в сети волна гнева (фото, видео)

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Вечером 2 октября в Херсоне под залог в 240 840 гривен выпустили подозреваемого в участии в «самообороне Крыма» Степана Резуника. Ранее на линии разграничения удалось задержать человека, причастного к гибели 10 спецназовцев ВСУ. О деле Резуника сообщают Крым.Реалии.
По словам Дмитрия Щербины, адвоката Резуника, деньги для залога удалось найти «с большим трудом», и сейчас его подзащитный направился в Киев, где должен находиться по обязательству, которое возложено судом.
«Он никуда бежать не собирается. Никто прятаться не будет», — уверяет адвокат.
По словам Дмитрия Щербины, в Киеве у Резуника будет съемное жилье.
Степан Резуника подозревается в участии в «самообороне Севастополя». Ранее Херсонский городской суд уже частично удовлетворил ходатайство стороны защиты по снижению размера залога.
Резуник был задержан при пересечении админграницы, как участник НВФ и арестован Херсонским судом на два месяца.
В соцсетях украинцы бурно возмущаются таким решением суда:
Ранее сообщалось, что суд РФ суд приговорил к тюремному заключению крымско-татарского журналиста.
Фото: krymr.org
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