Суд отпустил предателя, сдававшего Крым России: в сети волна гнева (фото, видео)

Украина

Вечером 2 октября в Херсоне под залог в 240 840 гривен выпустили подозреваемого в участии в «самообороне Крыма» Степана Резуника. Ранее на линии разграничения удалось задержать человека, причастного к гибели 10 спецназовцев ВСУ. О деле Резуника сообщают Крым.Реалии.

По словам Дмитрия Щербины, адвоката Резуника, деньги для залога удалось найти «с большим трудом», и сейчас его подзащитный направился в Киев, где должен находиться по обязательству, которое возложено судом.

«Он никуда бежать не собирается. Никто прятаться не будет», — уверяет адвокат.

По словам Дмитрия Щербины, в Киеве у Резуника будет съемное жилье.

Степан Резуника подозревается в участии в «самообороне Севастополя». Ранее Херсонский городской суд уже частично удовлетворил ходатайство стороны защиты по снижению размера залога.

Резуник был задержан при пересечении админграницы, как участник НВФ и арестован Херсонским судом на два месяца.

В соцсетях украинцы бурно возмущаются таким решением суда:

Ранее сообщалось, что суд РФ суд приговорил к тюремному заключению крымско-татарского журналиста.

Фото: krymr.org

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter