24.80 / 25.40 26.90 / 27.70
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В России отправили в тюрьму крымскотатарского журналиста Мемедеминова

12:11 2 октября 2019 36
В России отправили в тюрьму крымскотатарского журналиста Мемедеминова
Инф. «ФАКТОВ»

Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону — вынес приговор крымскому журналисту Нариману Мемедеминова, которого оккупанты в Крыму обвиняют в «публичных призывах к террористической деятельности». Ранее этот же суд приговорил к длительным тюремным срокам крымских татар — участников первой симферопольской группы по «делу Хизб ут-Тахрир».

Как сообщил ресурс Крым. Реалии, Мемедеминов приговорен к двум годам и 6 месяцам лишения свободы. При этом сторона обвинения требовала для журналиста шести лет колонии общего режима.

Нариман Мемедеминов был задержан в аннексированном Крыму еще в конце марта 2018 года. Поводом стал канал журналиста в YouTube, где он освещал события, происходящие в Крыму. Журналисту выдвинули обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»).

Напомним, в настоящее время в Украине стартовала подготовка к новому обмену пленными с Россией, причем в список могут попасть и осужденные в Крыму.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер