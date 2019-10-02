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В России отправили в тюрьму крымскотатарского журналиста Мемедеминова
Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону — вынес приговор крымскому журналисту Нариману Мемедеминова, которого оккупанты в Крыму обвиняют в «публичных призывах к террористической деятельности». Ранее этот же суд приговорил к длительным тюремным срокам крымских татар — участников первой симферопольской группы по «делу Хизб ут-Тахрир».
Как сообщил ресурс Крым. Реалии, Мемедеминов приговорен к двум годам и 6 месяцам лишения свободы. При этом сторона обвинения требовала для журналиста шести лет колонии общего режима.
Нариман Мемедеминов был задержан в аннексированном Крыму еще в конце марта 2018 года. Поводом стал канал журналиста в YouTube, где он освещал события, происходящие в Крыму. Журналисту выдвинули обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»).
Напомним, в настоящее время в Украине стартовала подготовка к новому обмену пленными с Россией, причем в список могут попасть и осужденные в Крыму.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..