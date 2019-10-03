Украина

Рада приняла за основу закон о столице: что изменится в Киеве

В четверг, 3 октября, Верховная Рада Украины, в соответствии с утвержденной повесткой, приняла законопроект № 2143−3 «О столице Украины — городе-герое Киеве».

Документ, который поддержали 244 народных депутата, был принят за основу в первом чтении.

Как передает «РБК-Украина», документ регламентирует создание новой системы организации и местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве.

В столице предлагается восстановить районные советы как представительские органы жителей районов Киева.

Согласно законопроекту, должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) предлагается разделить.

Планируется, что киевский городской глава будет возглавлять Киевский магистрат — исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского горсовета. В документе четко прописан статус киевского городского головы и его заместителей.

Председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины местными органами и координировать деятельность центральных органов исполнительной власти на территории Киева.

Кроме того, законопроектом урегулирован вопрос правового статуса города Киева и особенностей местного самоуправления в столице. Также определено административно-территориальное устройство города, организация городской жизни и стратегического планирования, функционирование Ратуши как единого окна предоставления услуг, взаимодействие территориальной общины столицы и территориальных общин населенных пунктов Киевской области.

Напомним, законопроект № 2143 был внесен в Раду 13 сентября. Документом предусматривалось, что выборы мэра Киева пройдут 8 декабря 2019 года. Первый заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко назвал дату нереальной. По его словам, выборы в Киеве состоятся весной одновременно с местными выборами по всей Украине.

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