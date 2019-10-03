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- 09:30 На повестке дня — закон о столице: онлайн-трансляция заседания Рады 3 октября
На повестке дня — закон о столице: онлайн-трансляция заседания Рады 3 октября
3 октября в Верховной Раде будут проведены утреннее и вечернее пленарные заседания. Напомним, ранее президент Зеленский отказался выступать в парламенте с комментариями по поводу подписания «формулы Штайнмайера». О повестке дня сообщает сайт Верховной Рады.
Всего будут рассматриваться 19 вопросов. В первом чтении — законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве».
Во втором чтении — проекты законов, которые касаются конфискации незаконных активов лиц, предотвращения коррупции, строительных норм, налогов, защиты прав собственности, воинской обязанности и других вопросов.
На повторное рассмотрение будет вынесен Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости».
Ранее сообщалось, что в Раде обнаружили российских журналистов.
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