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Украина

На повестке дня — закон о столице: онлайн-трансляция заседания Рады 3 октября

9:30 3 октября 2019 133
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

3 октября в Верховной Раде будут проведены утреннее и вечернее пленарные заседания. Напомним, ранее президент Зеленский отказался выступать в парламенте с комментариями по поводу подписания «формулы Штайнмайера». О повестке дня сообщает сайт Верховной Рады.

Всего будут рассматриваться 19 вопросов. В первом чтении — законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве».

Во втором чтении — проекты законов, которые касаются конфискации незаконных активов лиц, предотвращения коррупции, строительных норм, налогов, защиты прав собственности, воинской обязанности и других вопросов.

На повторное рассмотрение будет вынесен Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости».

Ранее сообщалось, что в Раде обнаружили российских журналистов.

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