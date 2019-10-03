Было страшно: известная актриса рассказала об издевательствах мужа-иностранца

Шоу-бизнес

Известная актриса театра и кино Олеся Жураковская пережила семейную драму, о которой спустя годы вспоминает со слезами на глазах. В 23 года Олеся закончила ГИТИС и почти сразу же выскочила замуж за богатого иностранца.

С будущим супругом актриса познакомились случайно в магазине, владельцем которого был он. Бизнесмен-мусульманин не давал прохода очаровательной украинке. Олеся влюбилась.

«И я понимала, что, если я останусь рядом, в один страшный момент меня может просто не стать физически. Мы 5 лет жили вместе, а отношения были оформлены меньше», — рассказала Жураковская программе «Зірковий шлях».

Но вместо сладкой обеспеченной жизни Олеся получила золотую клетку. Муж запретил ей заниматься любимой профессией, контролировал каждый шаг. А когда ему что-то не нравилось, нередко поднимал на жену руку.

«Это было страшно. Любая женщина может оказаться в такой ситуации. И это никак не связано с ее красотой или умом. Может такое сложиться. Такие неконтролируемые вещи. И это совсем не стыдно. Не было там такой точки страшной, чтобы сказать, что что-то произошло. Это просто накапливалось, накапливалось. Мы отдалялись и отдалялись. И собственно в свой день рождения я поняла, что все, ну сколько может быть у меня несчастливых дней рождения? Хватит», — сказала Олеся в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

Через пять лет супружеской жизни актриса решила уйти от мужа. Объявила об этом после его очередного приступа ярости. Супруга возмутило, что Олеся, засидевшись с подругами, вернулась домой поздно. Его жестокость не знала границ.

«Был скандал. Он понял, что он меня не может контролировать, как бы он на меня не бросался, что бы он мне не делал, какие бы страшные вещи не говорил, я не поддаюсь больше контролю. И все», — со слезами на глазах рассказала актриса.

В родной Киев Олеся вернулась только с любимым котом Басей и швейной машинкой.

На родине актриса начала жизнь с чистого листа и весьма преуспела. Она играет ведущие роли в театре, много снимается в кино. Сейчас 46-летняя актриса не замужем, детей у нее нет. Все свое время она посвящает творчеству.

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