Украина

Владелец канала "112 Украина" заявил, что ему сообщили о подозрении в терроризме

3 октября Тарас Козак, владелец телеканала «112 Украина», народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» сообщил, что он был допрошен в Генеральной прокуратуре Украины, ранее Нацсовет провел тщательную проверку еще одного телеканала, который принадлежит Козаку.

Об этом нардеп заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Тарас Козак сказал, что его допросили по трем статьям:

«Мне сегодня сообщили о подозрении. Допрашивали по трем статьям. Одна — это терроризм, вторая — финансирование терроризма, третья — легализация средств, полученных преступным путем».

Официальная информация по делу Тараса Козака от Генеральной прокуратуры пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в столичный Оболонский райсуд подан иск в отношении Виктора Медведчука из «Оппозиционной платформы — За життя».

Фото: Апостроф

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter