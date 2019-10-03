24.82 / 25.34 27.03 / 27.75
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Владелец канала "112 Украина" заявил, что ему сообщили о подозрении в терроризме

14:26 3 октября 2019 166
Тарас Козак
Инф. «ФАКТОВ»

3 октября Тарас Козак, владелец телеканала «112 Украина», народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» сообщил, что он был допрошен в Генеральной прокуратуре Украины, ранее Нацсовет провел тщательную проверку еще одного телеканала, который принадлежит Козаку.

Об этом нардеп заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Тарас Козак сказал, что его допросили по трем статьям:

«Мне сегодня сообщили о подозрении. Допрашивали по трем статьям. Одна — это терроризм, вторая — финансирование терроризма, третья — легализация средств, полученных преступным путем».

Официальная информация по делу Тараса Козака от Генеральной прокуратуры пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в столичный Оболонский райсуд подан иск в отношении Виктора Медведчука из «Оппозиционной платформы — За життя».

Фото: Апостроф

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер