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Владелец канала "112 Украина" заявил, что ему сообщили о подозрении в терроризме
3 октября Тарас Козак, владелец телеканала «112 Украина», народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» сообщил, что он был допрошен в Генеральной прокуратуре Украины, ранее Нацсовет провел тщательную проверку еще одного телеканала, который принадлежит Козаку.
Об этом нардеп заявил в эфире телеканала «112 Украина».
Тарас Козак сказал, что его допросили по трем статьям:
«Мне сегодня сообщили о подозрении. Допрашивали по трем статьям. Одна — это терроризм, вторая — финансирование терроризма, третья — легализация средств, полученных преступным путем».
Официальная информация по делу Тараса Козака от Генеральной прокуратуры пока не поступала.
Ранее сообщалось, что в столичный Оболонский райсуд подан иск в отношении Виктора Медведчука из «Оппозиционной платформы — За життя».
Фото: Апостроф
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