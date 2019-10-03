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Зеленский определился с новым составом ЦИК и ждет решения Рады (список)
Президент Владимир Зеленский уже определился, кого хочет видеть в новой Центральной избирательной комиссии. Предыдущий состав ЦИК был распущен досрочно — комиссия не проработала и года. ЦИК расформировали вскоре после объявления итогов парламентских выборов.
Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал в Facebook президентский список из 17 кандидатов в члены ЦИК. Документ должен быть утвержден парламентом.
В список вошли:
- Оксана Боярчук;
- Юрий Буглак;
- Елена Гаттауллина;
- Андрей Гевко;
- Виктория Глущенко;
- Виталий Грень;
- Олег Диденко;
- Сергей Дубовик;
- Андрей Евстигнеев;
- Ирина Ефремова;
- Александра Кармаза;
- Павел Любченко;
- Юрий Мирошниченко;
- Владимир Перепелюк;
- Виталий Плукарь;
- Сергей Постивый;
- Юрий Фрицкий.
О том, какой опыт избирательных кампаний имеют претенденты, в списке не указывается. Андрей Гевко известен как сооснователь сети «Опора» по отслеживанию выборов в Украине, бывший замминистра образования и кандидат в депутаты. Виталий Грень руководил юридическим департаментом партии «Укроп». Александра Кармаза имеет опыт работы в Главном юридическом управлении Аппарата Верховной Рады. Юрий Мирошниченко — юрист по образованию и народный депутат V—VIII созывов.
Напомним, решение президента заменить состав ЦИК было раскритиковано, поскольку комиссия провела большую работу и смогла обеспечить честные и прозрачные президентские, а потом и парламентские выборы в Украине. Политический эксперт Тарас Березовец не исключает, что истинная причина роспуска ЦИК - это подготовка к проведению референдума о легализации новых соглашений по Донбассу.
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