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Политика

Зеленский определился с новым составом ЦИК и ждет решения Рады (список)

16:09 3 октября 2019 83
цик
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский уже определился, кого хочет видеть в новой Центральной избирательной комиссии. Предыдущий состав ЦИК был распущен досрочно — комиссия не проработала и года. ЦИК расформировали вскоре после объявления итогов парламентских выборов.

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал в Facebook президентский список из 17 кандидатов в члены ЦИК. Документ должен быть утвержден парламентом.

В список вошли:

  • Оксана Боярчук;
  • Юрий Буглак;
  • Елена Гаттауллина;
  • Андрей Гевко;
  • Виктория Глущенко;
  • Виталий Грень;
  • Олег Диденко;
  • Сергей Дубовик;
  • Андрей Евстигнеев;
  • Ирина Ефремова;
  • Александра Кармаза;
  • Павел Любченко;
  • Юрий Мирошниченко;
  • Владимир Перепелюк;
  • Виталий Плукарь;
  • Сергей Постивый;
  • Юрий Фрицкий.

О том, какой опыт избирательных кампаний имеют претенденты, в списке не указывается. Андрей Гевко известен как сооснователь сети «Опора» по отслеживанию выборов в Украине, бывший замминистра образования и кандидат в депутаты. Виталий Грень руководил юридическим департаментом партии «Укроп». Александра Кармаза имеет опыт работы в Главном юридическом управлении Аппарата Верховной Рады. Юрий Мирошниченко — юрист по образованию и народный депутат V—VIII созывов.

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Напомним, решение президента заменить состав ЦИК было раскритиковано, поскольку комиссия провела большую работу и смогла обеспечить честные и прозрачные президентские, а потом и парламентские выборы в Украине. Политический эксперт Тарас Березовец не исключает, что истинная причина роспуска ЦИК - это подготовка к проведению референдума о легализации новых соглашений по Донбассу.

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