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Беспричинный кашель, одышка и отек ног: когда можно заподозрить сердечную недостаточность
Многие люди считают, что нелады с сердцем всегда дадут о себе знать болью за грудиной или перебоями ритма. Однако есть не такие яркие симптомы.
— Если у человека, который не курит, не простужен, возникает постоянный кашель, даже когда он лежит, нужно проверить сердце и сосуды, — объясняет врач-кардиолог высшей категории, младший научный сотрудник Института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова НАМН Украины Ольга Пантась. — Кашель может быть симптомом стенокардии, сердечной недостаточности. Еще один тревожный признак того, что сердце не справляется со своей работой, — отечность ног. Следует выяснить и причину внезапного появления слабости, быстрой утомляемости, упадка сил, особенно когда возникает ощущение нехватки воздуха, — это может быть предвестником сердечного приступа.
Насторожить должна и бледность кожи, которая часто указывает на нехватку крови в мелких сосудах, а также аритмия, возникающая, когда человек волнуется. При любых эмоциональных переживаниях в кровь выбрасывается большое количество гормонов, ухудшающих работу сердца.
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— В каких еще случаях нужно обратиться к кардиологу?
— Если человек замечает, что при физической нагрузке появляются боль в области сердца и за грудиной, одышка (она, кстати, может быть и в спокойном состоянии, что гораздо опаснее), возникают перебои в работе сердца. Людям, у которых артериальное давление превышает 140 на 90 миллиметров ртутного столба, а также тем, чей пульс больше 100 ударов в минуту или меньше 50.
— Когда нужна экстренная помощь?
— При остром коронарном синдроме. Он проявляется сильной болью за грудиной: давящей, жгучей, колющей, распирающей. Нередко боль отдает в шею, левую руку, плечо, лопатку (или между обеими лопатками), запястье, челюсть. Приступ может начаться без видимой причины и сопровождаться чувством страха, паники. Опасно, если при этом возникают общая слабость, тахикардия, снижение давления, выраженная одышка, аритмия. Также человек иногда принимает боль под ложечкой и тошноту за отравление, хотя это на самом деле — инфаркт.
Как предупредить ишемическую болезнь сердца и предотвратить инфаркт? Чем опасна стенокардия? Кому нужна коронарография и как ее проводят? Какие обследования сердца и сосудов нужно проходить обязательно?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 7 октября, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит кардиолог Ольга Васильевна Пантась.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 17 октября
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