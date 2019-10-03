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Оржель готов обсуждать цену на топливо, если не получится разблокировать поставки угля на Луганскую ТЭС
С июня Луганская ТЭС не получает уголь из-за блокирования поставок со стороны Российской Федерации. Министерство энергетики и защиты окружающей среды занимается вопросом разблокирования этих поставок. Если вопрос не удастся решить, власти готовы обсуждать с компаниями вопрос изменения цены на газ. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время заседания комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.
«Мы активно работаем для разблокирования поставок угля. Понимаем, что даже в условиях очень тяжелых отношений с российской стороной — это наши украинские люди (в Луганской области, — Авт.). Более того, в наших аргументах мы говорим: «Это вопрос энергообеспечения людей. Это как вода, воздух», — отметил Алексей Оржель.
По его мнению, есть шанс, что в ближайшее время поставки угля на Луганскую ТЭС возобновятся.
«Надеюсь, что в ближайшее время будет разблокирована поставка угля из Российской Федерации, пока больше вариантов нет», — сообщил министр Алексей Оржель.
Также министр прокомментировал вопрос возможного снижения цены на газ для Луганской ТЭС: «Хочу отметить конструктивную позицию компании-собственника Луганской ТЭС. Что касается ПСО и возможных изменений в рамках ПСО, если цена не будет перекрывать, то мы будем исходить из того, чего удастся Кабмину достичь в результате переговоров и сможем ли мы обеспечить полностью углем станцию. Если будет действительно необходимость в поиске энергоносителей и соответствующей цены, то будем садиться и непосредственно с компаниями это обсуждать».
Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей.
Напомним, с 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что директор департамента ЖКХ Виталий Сурай призвал снизить цену на газ для Луганской ТЭС, чтобы избежать веерных отключений в регионе.
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