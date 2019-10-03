В пятницу берегитесь травм, а во вторник — простудных заболеваний

Здоровье и медицина

Прогноз самочувствия на 3—9 октября

ЧЕТВЕРГ. Ослаблена нервная система, особенно у представителей Рака и Стрельца. Полезны успокаивающие чаи и отвары, сеансы аутотренинга. Может ухудшиться состояние у людей, страдающих заболеваниями печени. Лучше отказаться от жирной пищи, алкоголя. Рекомендуется лечить заболевания бронхов и легких, что стоит взять на заметку представителям Близнецов и Тельца, у которых есть такие проблемы. Показана дыхательная гимнастика.

ПЯТНИЦА. Повышается риск травм, переломов, поэтому лучше избегать физических перегрузок. Могут обостряться остеохондроз, радикулит. В первую очередь следует поберечься представителям Близнецов и Козерога. Показано лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, что стоит взять на заметку тем, кто был рожден под знаками Рака и Девы. Полезны процедуры, улучшающие состояние кожи. Стоит записаться на консультацию к дерматологу или косметологу. Откажитесь от жирной пищи, мучного и сладкого.

СУББОТА. Могут обостряться кожные заболевания, особенно уязвимы представители Рака и Девы. Тем, кто родился под знаками Близнецов и Козерога, надо беречь позвоночник. Следует избегать физических перегрузок, нельзя носить тяжести. С осторожностью нужно отнестись к мануальной терапии и массажу. Без острой необходимости их лучше не проводить. Рекомендуются процедуры для очищения желудочно-кишечного тракта. Показана диетическая пища.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Пойдут на пользу водные процедуры: плавание в бассейне, прием лечебных ванн. У представителей Стрельца и Водолея ослаблена нервная система. Людям, родившимся под знаком Рыб, надо беречь ноги. Удачное время для того, чтобы укрепить сердечно-сосудистую систему. Рекомендуются умеренные физические нагрузки, продукты, богатые полезным для «мотора» калием: курага, запеченный картофель.

ПОНЕДЕЛЬНИК. Удачное время для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это стоит взять на заметку представителям Скорпиона и Водолея, у которых есть такие проблемы. Рекомендуется записаться на прием к кардиологу, пройти обследования. Стоит сходить в сауну, бассейн. Лучше не планировать продолжительных пеших прогулок, так как ослаблены ноги. Для нервной системы будет полезно общение с приятными людьми, а также просмотр комедий. Лучше отказаться от жирной еды.

ВТОРНИК. Следует поберечься аллергикам и астматикам. Наиболее уязвимы представители Близнецов и Рыб. Лучше отказаться от непривычной пищи, с осторожностью принимать лекарства. Повышается вероятность подхватить простуду. Рекомендуются процедуры, способствующие очищению кишечника. Полезны кисломолочные продукты, свежие фрукты. Важно заняться своим здоровьем тем, кто страдает заболеваниями вен.

СРЕДА. Высока вероятность подхватить простуду, поэтому следует по возможности избегать многолюдных мест, пользоваться оксолиновой мазью. Возможны ухудшения у аллергиков и астматиков. Показаны процедуры, улучшающие состояние печени, например, слепое зондирование. Рекомендуется лечить заболевания ног, что может быть актуально для представителей Козерога и Рыб. Полезна простая пища.

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