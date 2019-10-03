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Анджелина Джоли в шикарном серебристом платье воссоединилась со своим старшим сыном Мэддоксом в Японии (фото)
Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Малефисента 2» в столице Японии Токио. 44-летняя актриса, изменив своему любимому черному цвету, выглядела в буквальном смысле блистательно — в сияющем серебристом платье с бахромой от Ralph & Russo.
Ранее Джоли посетила премьеру картины в Лос-Анджелесе. Тогда ее сопровождали пятеро ее детей — все, кроме старшего сына Мэддокса, который учится в одном из университетов Сеула. Анджелина сказала Джоли журналистам, что вскоре увидится с ним. И правда, 18-летний Мэддокс специально прилетел в Токио, чтобы увидеться с матерью. Воссоединившиеся мама и сын пришли на мероприятие вместе. С ними, как сообщает Metro, также была 14-летняя Захара — приемная дочь Джоли и Брэда Питта из Эфиопии. Девочка была в черном вечернем платье с кружевом.
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Джоли призналась, что больше не выйдет замуж и что Брэд Питт практически заставил ее сыграть с ним свадьбу.
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Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!