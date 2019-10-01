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Анджелина Джоли в экстравагантном платье и с детьми посетила премьеру "Малефисенты 2" (фото)

Анджелина Джоли посетила в Лос-Анджелесе премьеру своего нового фильма «Малефисента 2». На это мероприятие она надела экстравагантное черное мерцающее платье, обнажающее одно плечо. Драпировку на платье скрепляла большая брошь в виде большого серебристого скорпиона. Видимо, отдавая дань «колдовской» тематике фильма, а также приближающемуся празднику Хэллоуин.

С собой 44-летняя актриса взяла, как пишет Daily Mail, своих пятерых детей. Ее старший сын Мэддокс отсутствовал: как известно, сейчас учится в одном из университетов Сеула.

Дети, по примеру матери, также оделись преимущественно в черное.

14-летняя Захара выбрала вечернее платье, а 15-летний Пакс и 11-летний Нокс — спортивный стиль. Нокс надел сверху бирюзово-черный жилет. Его сестра-двойняшка Вивьен была в черном комбинезоне, белой водолазке и черной куртке, а 13-летняя Шайло, как всегда, оделась мальчиком, также выбрав черно-белую гамму.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что было обнародовано видео превращения Анджелины Джоли в колдунью Малефисенту с помощью гримеров.

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