Анджелина Джоли снялась голой для обложки журнала (фото)

Шоу-бизнес

Анджелина Джоли, которая сейчас презентует свой новый фильм «Малефисента 2», снялась полностью обнаженной для обложки французского журнала Madame Figaro. Фото в качестве рекламы будущего номера опубликовал в соцсети Instagram главный редактор издания Ричард Джанорио.

На снимке 44-летняя актриса лежит в наполненной непрозрачной водой ванне. Джоли выглядит весьма сексуально, хотя зрителям видны лишь ее лицо, руки, часть ноги и угадывающиеся под водой очертания груди. При этом, как отметили пользователи сети, эротичности придает свободная поза и откровенный взгляд актрисы.



Ранее, как писали «ФАКТЫ», Джоли в шикарном серебристом платье воссоединилась со своим старшим сыном Мэддоксом в Японии.

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