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- 14:12 Анджелина Джоли объяснила, почему надела ставшее культовым платье на церемонию «Оскар» в 2012 году
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Анджелина Джоли объяснила, почему надела ставшее культовым платье на церемонию «Оскар» в 2012 году (фото)
Анджелина Джоли перед премьерой ее нового фильма «Малефисента 2» объяснила в интервью журналистке телеканала Extra, почему выбрала для церемонии вручения премий «Оскар» в 2012 году черное платье от Versace, которое стало культовым.
Сексуальное платье с разрезом до бедра, через который актриса вызывающе демонстрировала свою правую ногу, обсуждалось в прессе едва ли не активнее, чем непосредственно само награждение. А после «Оскара» «правая нога Анджелины Джоли» превратилась в популярный интернет-мем. Кто-то даже в шутку завел ей собственный аккаунт в Twitter.
Джоли призналась, что у нее тогда имелся выбор между двумя нарядами. «У меня было более замысловатое платье и более удобное — то самое… Мне было в нем настолько комфортно… Я думаю, когда ты чувствуешь себя комфортно, когда ты чувствуешь себя самой собой (что, собственно, является одной из главных тем фильма и работает в жизни), ты принимаешь это», — сказала она.
На премьеру второй части «Малефисенты» Джоли пришла в другом черном платье от Versace с украшением в виде скорпиона — экстравагантном, но все же не настолько шокирующем. Ее сопровождали пятеро ее детей, а также присутствовал ее отец Джон Войт.
Джоли также сказала, что вскоре встретится и со своим старшим сыном Мэддоксом, который отсутствовал на премьере, так как учится сейчас в университете Сеула. Через пару дней он прилетит к ней на встречу в Японию.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес произвела фурор копией своего культового платья 19-летней давности, благодаря которому изобрели Google Images.
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