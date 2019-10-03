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Анджелина Джоли призналась, что больше не выйдет замуж и что Брэд Питт заставил ее сыграть с ним свадьбу
44-летняя Анджелина Джоли, которая уже трижды разводилась, больше никогда не собирается выходить замуж. Это утверждает источник издания Us Weekly. Более того, Джоли, как сообщает инсайдер, не хотела официально оформлять отношения с Брэдом Питтом. Ее вполне устраивал гражданский брак. Однако актер оказывал на нее давление и в итоге практически заставил ее пойти с ним под венец. Ранее Питт и Джоли говорили, что решили сыграть свадьбу, так как на этом настаивали их шестеро детей.
Актеры поженились в 2014 году во Франции — после того, как благополучно прожили вместе десять лет. А уже в 2016 году Анджелина подала на развод. Недавно Питт признал, что во многом сам виноват в крушении их брака. И рассказал, что после разрыва с женой посещал собрания Общества анонимных алкоголиков.
До Питта Анджелина была замужем за британским актером Джонни Ли Миллером (ее партнером по фильму «Хакеры»). Они поженились в 1996 году. Но уже через год расстались, хотя официально развод был оформлен лишь в 1999 году. Вторым мужем Джоли стал актером и режиссером Билли Бобом Торнтоном. С ним она познакомилась на схемках фильма «Управляя полетами». Их брак продержался с 2000 по 2003 год. Роман с Питтом завязался у Анджелины на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит», когда Брэд еще был женат на Дженнифер Энистон.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли в экстравагантном мерцающем платье со скорпионом посетила премьеру «Малефисенты 2» в сопровождении своих детей.
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