СМИ рассказали, как Павел Фукс мешает китайскому бизнесу в Украине

Украина

Бизнесмен Павел Фукс, который уже помог соратнику и министру беглого президента Виктора Януковича Эдуарду Ставицкому сохранить бизнес-активы, при молчаливом согласии властей с помощью рейдеров оказывает давление на китайский бизнес в Украине.

Об этом сообщило интернет-издание «Апостроф». Также с подробностями можно ознакомиться в материале «Возвращение „легитимного“: какие структуры переходят под контроль Януковича».

Речь идет об электростанции на источниках солнечной энергии ООО «Восход Солар» китайской государственной корпорации CNBM, имущество которого стало объектом противоправных действий. Группа бизнесмена сумела с помощью постановления суда передать в Национальное агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) ранее арестованное имущество компании из-за дела о рейдерских атаках со стороны ООО «ФК «Веста», которую СМИ связывают с самим Фуксом. У журналистов и инвесторов есть подозрение, что Генеральная прокуратура, Министерство юстиции и Служба безопасности Украины выступили на стороне рейдеров в этом деле.

Китайские представители обратились с жалобами на действия госорганов к президенту Владимиру Зеленскому и никакой реакции не получили. После этого они обратились в Кабинет Министров Украины и добились включения вопроса в повестку дня заседания Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов 20 августа. В комиссии Генпрокуратуры и Нацполиции поручили осуществлять контроль за указанным делом, а инвесторам порекомендовали обратиться в Высший совет правосудия. После этого давление Фукса на иностранный бизнес продолжилось.

Также в материале говорится, что интересы Фукса в судах представляют юристы МЮФ Integrites. Эта группа, по информации СМИ, тесно связана с бывшим министром юстиции Павлом Петренко через его зама Наталью Бернацкую, супруг которой является партнером МЮФ Integrites. При этом в команде нового министра Дениса Малюськи уже появился человек из этого объединения — Андрей Гайченко, заместитель министра юстиции по вопросам Государственной исполнительной службы. Источники в Кабмине также ожидают назначения представителей Integrites в АРМА, что сыграет на руку Фуксу в его незаконных действиях против иностранного бизнеса.



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