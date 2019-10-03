Украина

Нардеп Дубинский резко раскритиковал "Слугу народа" и заявил, что готов покинуть партию

Народный депутат от фракции «Слуга народа», заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский сделал нелицеприятную оценку действиям своей политсилы, назвав ее «Слугой МВФ».

Соответствующий пост бывший телеведущий программы «Гроші» разместил на своей странице в Facebok.

«Мне кажется, это более точное название для нашей партии», — написал Дубинский.

Также Дубинский указал, что по требованию МВФ спикер Рады Дмитрий Разумков изъял из повестки дня постановление о создании временной следственной комиссии, которая будет расследовать деятельность НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц.

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В комментариях некоторые из пользователей выразили опасение, что Дубинский может стать жертвой строгой партийной дисциплины, на что нардеп ответил: «Я ж не списочник. Пусть сами выгонят, если силенок хватит».

Удивленные уверенностью народного избранника, читатели страницы посоветовали Дубинскому создать свой альтернативный Кабинет министров, а также образовать новое парламентское большинство в Раде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пока что Дубинский «отметился» в Раде тем, что стал одним из самых злостных прогульщиков. Так, по данным Комитета избирателей Украины, он участвовал только в 35% голосований.

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