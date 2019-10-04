В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии (видео)

Мир

Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне. Об этом пишет The Newsweek.

Курьезный инцидент произошел в тот момент, когда репортер поинтересовался у Трампа, чему США могут научиться у Финляндии, которая последние два года считается самой счастливой страной на планете. Американский президент ответил, что у счастливой страны — счастливый лидер, после чего прикоснулся к колену Саули Ниинисте.

Главе финского государства явно не понравился фамильярный жест Трампа.

Саули Ниинистё поспешил отмахнуться, но сдержанно промолчал.

Конфуз не ускользнул от внимания пользователей Сети, которые начали активно комментировать поведение американского лидера и реакцию финна.

«Трамп известен своими неотесанными манерами», «Пожалуй, Саули Ниинистё будет целовать землю, когда вернется в Финляндию», «Ему не мешало бы принять ванну после разговора с Трампом», «Как будет по-фински „харассмент“?» — высказываются пользователи.

Напомним, что Дональд Трамп нарушил протокол и в ходе встречи с королевой Великобритании Елизаветой II, коснувшись ее спины или, по крайней мере, едва не коснувшись. Об этом свидетельствуют кадры с государственного банкета в честь американского лидера в Букингемском дворце.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», даже сама королева Великобритании Елизавета II была замечена в нарушении протокола — правда, не таком злостном. В частности, на садовой вечеринке некая Лора-Энн Барр — мать двоих детей из Северной Ирландии — поздоровалась с Елизаветой II, протянула ей букет и сделала комплимент ее розовому костюму. Что самое удивительное, Елизавета остановилась, все приняла и поблагодарила, хотя до этого охрана предупредила Лору, что затея бесполезна — королева никогда не нарушает правил, и максимум что ей, Лоре, светит — это передача букета в руки помощницы монарха.

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