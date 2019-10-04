Украина

Названы пять способов сохранить за собой право на субсидию

Многие украинцы могут остаться без субсидий. По прогнозам экспертов, в ближайший отопительный сезон порядка полмиллиона домохозяйств могут не получить помощь на оплату коммунальных услуг из-за новых требований.

Хоть власти и твердят, что деньги получат все желающие, косвенно урезание льгот подтверждается сокращений суммы соответствующего финансирования в госбюджете, пишет ресурс UBR.

Так, на выплату субсидий Минсоцполитики просит в госбюджете-2020 лишь порядка 48 млрд грн., вместо 55 млрд грн. 2019-го. Считается, то урезать выплаты позволят жесткие правила, вступившие в силу, на этой неделе, 1 октября.

Как усложнят получение субсидий

Главные изменения касаются базовых правил получения государственной помощи.

Во-первых, помощь не получат владельцы крупногабаритного жилья, новых автомобилей или мотоциклов, которым меньше 5 лет. А также те, кто совершил хотя бы одну покупку дороже 50 тыс. грн.

Число субсидиантов может сократиться в связи с тем, что государственные органы начали тщательнее проверять получателей выплат, и делят их на категории. Льготников из «белого списка» проверять будут изредка, либо вовсе не будут. А за лицами из «черного списка» будет установлен тщательный контроль — за их официальными доходами.

Второй причиной неполучения субсидии может стать неподача физлицами повторного заявления на выплаты. Новые заявки должны подавать:

арендаторы;

внутренне перемещенные лица;

домохозяйства, в которых с мая 2019 произошли изменения в составе семьи;

граждане, которые получили субсидию по решению комиссии;

домохозяйства, в которых субсидия начислялась на фактическое количество проживающих лиц;

семьи, в состав которых входят неработающие лица трудоспособного возраста, у которых доходы меньше минимальной заработной платы или вообще отсутствуют.

Сложностей тем, кто получает льготы не очень заслужено могут добавить социальные инспекторы, которые вот-вот начнут работать. Также возьмутся за заробитчан, контроль за их переводами и поездками.

Как обойти требования по субсидиям

Но даже самые сложные правила все-таки можно обойти.

«Квартиру или недвижимость можно расписать на нескольких собственников. Чтобы субсидиант владел меньшим количеством квадратных метров», — говорит глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Можно выписать родственников из квартиры, и оформить субсидию на себя самого. Кстати, многие уже это сделали. Супружеские пары идут на официальный бракоразводный процесс, чтобы сократить состав семьи. И, соответственно, круг лиц, чьи доходы усчитываются при расчете субсидии. Люди оформляют дорогие покупки на близких и пользуются ими по доверенности. Так часто поступают с машинами. Все это нужно, чтобы доказать государству, что у человека/семьи нет никаких излишеств, а текущих средств недостаточно на оплату коммунальных услуг.

«Субсидии будут начислять только тем украинцам, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% общего семейного дохода и не позволяют себе дорогих покупок. Если государственные органы при проверке обнаружат крупную покупку, совершенную вами, и в последствие вы не сможете доказать, что не имеете больших доходов. Тогда с вероятностью 99% вы потеряете право на получения помощи», — заверила юрист Мария Рудометкина.

Кроме того, эксперты напоминают, что для сохранения льгот необходимо подавать достоверную информацию о своих доходах в органы соцзащиты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 октября, в Украине вводится монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплачивать льготу на коммуналку будут двумя способами — наличными и безналичными.

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