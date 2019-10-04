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Названы пять способов сохранить за собой право на субсидию
Многие украинцы могут остаться без субсидий. По прогнозам экспертов, в ближайший отопительный сезон порядка полмиллиона домохозяйств могут не получить помощь на оплату коммунальных услуг из-за новых требований.
Хоть власти и твердят, что деньги получат все желающие, косвенно урезание льгот подтверждается сокращений суммы соответствующего финансирования в госбюджете, пишет ресурс UBR.
Так, на выплату субсидий Минсоцполитики просит в госбюджете-2020 лишь порядка 48 млрд грн., вместо 55 млрд грн. 2019-го. Считается, то урезать выплаты позволят жесткие правила, вступившие в силу, на этой неделе, 1 октября.
Как усложнят получение субсидий
Главные изменения касаются базовых правил получения государственной помощи.
Во-первых, помощь не получат владельцы крупногабаритного жилья, новых автомобилей или мотоциклов, которым меньше 5 лет. А также те, кто совершил хотя бы одну покупку дороже 50 тыс. грн.
Число субсидиантов может сократиться в связи с тем, что государственные органы начали тщательнее проверять получателей выплат, и делят их на категории. Льготников из «белого списка» проверять будут изредка, либо вовсе не будут. А за лицами из «черного списка» будет установлен тщательный контроль — за их официальными доходами.
Второй причиной неполучения субсидии может стать неподача физлицами повторного заявления на выплаты. Новые заявки должны подавать:
- арендаторы;
- внутренне перемещенные лица;
- домохозяйства, в которых с мая 2019 произошли изменения в составе семьи;
- граждане, которые получили субсидию по решению комиссии;
- домохозяйства, в которых субсидия начислялась на фактическое количество проживающих лиц;
- семьи, в состав которых входят неработающие лица трудоспособного возраста, у которых доходы меньше минимальной заработной платы или вообще отсутствуют.
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Сложностей тем, кто получает льготы не очень заслужено могут добавить социальные инспекторы, которые вот-вот начнут работать. Также возьмутся за заробитчан, контроль за их переводами и поездками.
Как обойти требования по субсидиям
Но даже самые сложные правила все-таки можно обойти.
- «Квартиру или недвижимость можно расписать на нескольких собственников. Чтобы субсидиант владел меньшим количеством квадратных метров», — говорит глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.
- Можно выписать родственников из квартиры, и оформить субсидию на себя самого. Кстати, многие уже это сделали.
- Супружеские пары идут на официальный бракоразводный процесс, чтобы сократить состав семьи. И, соответственно, круг лиц, чьи доходы усчитываются при расчете субсидии.
- Люди оформляют дорогие покупки на близких и пользуются ими по доверенности. Так часто поступают с машинами.
- Все это нужно, чтобы доказать государству, что у человека/семьи нет никаких излишеств, а текущих средств недостаточно на оплату коммунальных услуг.
«Субсидии будут начислять только тем украинцам, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% общего семейного дохода и не позволяют себе дорогих покупок. Если государственные органы при проверке обнаружат крупную покупку, совершенную вами, и в последствие вы не сможете доказать, что не имеете больших доходов. Тогда с вероятностью 99% вы потеряете право на получения помощи», — заверила юрист Мария Рудометкина.
Кроме того, эксперты напоминают, что для сохранения льгот необходимо подавать достоверную информацию о своих доходах в органы соцзащиты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 октября, в Украине вводится монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплачивать льготу на коммуналку будут двумя способами — наличными и безналичными.
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