Украина

На Донбассе под обстрелом погиб боец ВСУ

3 октября в районе проведения операции Объединенных сил был смертельно ранен украинский военнослужащий. Случилось это во время вражеского обстрела.

Обстоятельства смертельного ранения бойца выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

Несмотря на переговорные процессы в Минске, на востоке Украины продолжаются обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. За сутки 3 октября враг 41 раз нарушили режим прекращения огня. Позиции подразделений ООС обстреливались минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, в сентябре Украина потеряла на Донбассе 13 военнослужащих. Большинство боевых потерь сентября подразделения ООС понесли вследствие действий вражеских снайперов. От пуль вражеских снайперов погибли семь бойцов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter