Украина

Новый состав ЦИК и закон о гражданской конфискации активов: онлайн-трансляция заседания Верховной Рады

4 октября состоится заседание второй сессии девятого созыва Верховной Рады Украины. На ней депутаты будут утверждать новый состав Центризбиркома, а также рассмотрят два законопроекта в первом чтении и девять — во втором чтении. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Повестка дня предусматривает, что заседание Рады начнется в 10:00. Первый вице-спикер Руслан Стефанчук выступит с докладом, а затем пройдет голосование за состав ЦИК, который подан президентом Владимиром Зеленским.

После этого парламент рассмотрит во втором чтении девять законопроектов, в том числе о конфискации незаконных активов чиновников.

После перерыва премьер-министр Алексей Гончарук выступит с докладом о программе деятельности Кабмина. В первом чтении Верховная Рада рассмотрит законопроекты об усовершенствовании администрирования налогов.

Как сообщалось ранее, 3 октября Рада повысила штрафы для водителей общественного транспорта, которые ущемляют права пассажиров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter