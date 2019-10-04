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Импичмент Трампу: в США обнародовали переговоры топ-чиновников с помощником Зеленского

10:36 4 октября 2019 144
Андрей Ермак
Инф. «ФАКТОВ»

В Палате представителей США обнародовали часть переговоров чиновников высшего звена с Андреем Ермаком, помощником президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает LIGA.net.

Конгрессмены Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс уточнили в открытом письме, что это сделано для более широкого представления о ситуации, учитывая, что различные фигуранты дела публикуют только «удобные» им выдержки бесед.

В документе приведены диалоги либо их фрагменты между:

  • послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и Волкером (19 июля);
  • личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и спецспедставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером (19 июля 2019 года);
  • временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и Сондлендом (21 июля);
  • Джулиани, Волкером и Сондлендом (22 июля);
  • Ермаком и Волкером (25 июля, до звонка Трампу);
  • Волкером и Ермаком (25 июля, после звонка Трампу);
  • Волкером, Сондлендом и Джулиани (9 августа);
  • Волкером и Сондлендом (9 августа);
  • Ермаком и Волкером (10 августа);
  • Волкером и Сондлендом (13 августа);
  • Волкером и Сондлендом (17 августа);
  • Волкером и Ермаком (29 августа);
  • Волкером, Тейлором и Сондлендом (30 августа);
  • Волкером, Тейлором и Сондлендом (1 сентября);
  • Волкером, Тейлором и Сондлендом (8 сентября);
  • Тейлором и Сондлендом (9 сентября).

Как сообщалось ранее, в США утверждают, что текст переговоров Трампа и Зеленского был сокращен.

Фото: pravda.com.ua

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